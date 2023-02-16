Анонс матчу 1/16 Ліги Європи Шахтар — Ренн

"Гірники" приймуть у Варшаві небезпечного суперника із Франції

У рамках першого поєдинку 1/16 Ліги Європи донецький "Шахтар" прийме французький "Ренн". Для української команди це буде перший офіційний поєдинок 2023 року.

Підопічні Ігора Йовічевича мають хороші шанси на перемогу, повідомляють Новини.LIVE.

"Гірники" опинилися у цьому турнірі завдяки тому, що посіли третє місце у своєму квартеті на груповій стадії Ліги чемпіонів. "Ренн" став другим слідом за "Фенербахче" у групі Ліги Європи, випередивши АЕК із Ларнаки (зіграє з "Дніпром-1" у Лізі Конференцій) та київське "Динамо".

Де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Європи "Шахтар" — "Ренн" онлайн

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар" прийме французький "Ренн" у першій стадії плей-офф Ліги Європи. Початок матчу запланований 19:45 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Війська Польського" у Варшаві головний суддя з Боснії та Герцеговини Ірфан Пельто.

В Україні вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок на платформі Megogo, а також на Воля TV.

Анонс матчу "Шахтар" — "Ренн"

Головною проблемою донецької команди є відсутність ігрового тонусу. Свій останній поєдинок "гірники" провели ще у листопаді 2022 року проти "Ворскли". З іншого боку, про втому не може бути й мови.

🧡 Кевін Келсі – з нами! ⚒



Нападник приєднався до «Шахтаря» у Варшаві. #Shakhtar pic.twitter.com/xPhVDKht1h — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023

За кілька останніх місяців "Шахтар" трохи змінив склад. Пішов лідер команди Михайло Мудрик, і на його позиції тренерський штаб награє Дмитра Криськіва. "Гірники" підписали воротаря збірної України Дмитра Різника, запросили в оборону Гіорги Гочолеішвілі та Ярослава Ракицького, посилили атаку форвардом Кевіном Келсі.

Французький "Ренн" зараз не є тією командою, яка минулої осені двічі обіграла київське "Динамо". Після поновлення сезону наприкінці грудня підопічні Бруно Женезіо провели десять матчів, шість із яких програли. Команда вилетіла з Кубка Франції та може втішати себе лише перемогою над "ПСЖ" у Лізі 1. З третього місця у турнірній таблиці "Ренн" перемістився на шостий рядок. Не виключено, що французи пожертвують Лігою Європи, щоб надолужити втрачене в національній першості.

[ #SHASRFC ]



Les Rouge et Noir sont arrivés à Varsovie! 🥶🇵🇱 pic.twitter.com/R6zGpwqxxb — Stade Rennais FC (@staderennais) February 15, 2023

Проти "Шахтаря" не зіграє найкращий бомбардир "Ренна" Мартен Тер'є, який травмував хрестоподібні зв'язки коліна. Його замінять або взятий в оренду у "Ліона" Токо-Екамбі, або молодий і спортивно-агресивний Амін Гуірі.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.