Анонс матчу 1/16 Ліги Конференцій АЕК — Дніпро-1

"Дніпро-1" вже двічі програв АЕКу у сезоні 2022/2023

У першому поєдинку 1/16 Ліги Конференцій АЕК прийме у Ларнаку лідера чемпіонату України "Дніпро-1". У команди Олександра Кучера з'явився шанс помститися супернику за недавні поразки.

Саме АЕК не пустив команду з Дніпра до Ліги Європи минулої осені, нагадують Новини.LIVE.

"Дніпро-1" може стати абсолютною сенсацією сезону 2022/2023 в Україні у разі, якщо команда виграє Прем'єр-лігу та пройде кілька раундів у Лізі Конференцій. Але команді Олександра Кучера дістався найскладніший суперник у єврокубках. Хоча аргументи для перемоги українська команда теж має.

Де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Конференцій АЕК — "Дніпро-1" онлайн

У четвер, 16 лютого, у рамках першого матчу 1/16 Ліги Конференцій АЕК прийме у Ларнаку на стадіоні "АЕК Арена" український "Дніпро-1". Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Данії Якоб Кехлет.

Завтра, 16 лютого, #Дніпро1 проведе перший матч нокаут раунду плей-офф Ліги Конференцій УЄФА, в якому в гостях зустрінуться із кіпрським АЕКом з Ларнаки. https://t.co/DXPMXpSCrg — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 15, 2023

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч АЕК — "Дніпро-1" онлайн у прямій трансляції. Гра покаже медіасервіс Megogo. Поєдинок також буде доступний на платформі "Воля ТБ".

Анонс матчу АЕК — "Дніпро-1"

Підопічні Олександра Кучера продовжують лідирувати у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Перевага над "Шахтарем" та "Динамо" складає п'ять очок, хоча у "гірників" є матч у запасі.

Свій останній поєдинок "Дніпро-1" провів ще у листопаді 2022 року, поступившись "Кривбасу". Про ігровий тонус говорити не доводиться. Однак і про якусь втому теж. На відміну від суперників у боротьбі за чемпіонство в УПЛ команда Кучера зберегла свою головну зірку. Варто нагадати, що Артем Довбик не лише найкращий бомбардир команди, а й найрезультативніший футболіст групової стадії Ліги Конференцій.

При цьому "Дніпро-1" ще й непогано укріпив склад. Клуб запросив гравця з досвідом виступів за збірну Коста-Ріки Матарріту. Підписано контракти з бразильцями Хайнером та Пеглоу, відбувся трансфер півзахисника Пасіча.

Весь цей час АЕК регулярно проводив матчі у рамках своєї національної першості. У п'яти останніх поєдинках команда Хосе Луїса Ольтри здобула чотири перемоги за однієї нічиєї. АЕК займає перше місце у турнірній таблиці та випереджає АПОЕЛ на два очки.

UEL Group Stage: Done ✅️

Can't wait for the next ➡️ #UECL pic.twitter.com/AdqeImUN8y — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 14, 2023

У команди з Кіпру є кадрова втрата. Омрі Альтман може пропустити перший матч через травму. Це найкращий бомбардир команди, який цього сезону вже забивав і "Дніпру-1", і "Динамо".

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