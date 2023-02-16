АЕК — "Днепр-1" и другие матчи 1/16 Лиги Конференций 16 февраля

Артем Довбик остается лучшим бомбардиром Лиги Конференций

Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы после зимней паузы возвращается еще один еврокубковый турнир. Лига Конференций продолжается первыми поединками 1/16 плей-офф.

В этом турнире до сих пор выступает украинский "Днепр-1", напоминают Новини.LIVE.

В рамках 1/16 Лиги Конференций ожидается ряд интересных поединков. В одном из них сыграет украинский "Днепр-1", которому пришлось отправиться в гости к АЕКу, обидчику киевского "Динамо". Команда Александр Кучера этой зимой сохранила свою главную звезду Артема Довбика, который является лучшим бомбардиром групповой стадии еврокубкового турнира.

📹 Get in the game: Sofyan Amrabat 🟣



The Moroccan talks with https://t.co/nwdkyGLqaE about his pre-match rituals and mental preparations 👇#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 14, 2023

Все матчи 1/16 Лиги Конференций УЕФА

"Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария)

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лех" (Польша)

"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгия)

"Брага" (Португалия) — "Фиорентина" (Италия)

"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербия)

"Лацио" (Италия) — ЧФР (Румыния)

"Лудогорец" (Болгария) — "Андерлехт" (Бельгия)

АЕК Ларнака (Кипр) — "Днепр-1" (Украина)

Первые четыре поединка начнутся в 19:45 по киевскому времени. Остальные матчи запланированы на 22:00. Ответные поединки стадии 1/16 Лиги Конференций состоятся через неделю, 23 февраля.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.