АЕК — "Днепр-1" и другие матчи 1/16 Лиги Конференций 16 февраля
Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы после зимней паузы возвращается еще один еврокубковый турнир. Лига Конференций продолжается первыми поединками 1/16 плей-офф.
В этом турнире до сих пор выступает украинский "Днепр-1", напоминают Новини.LIVE.
-
СБУ в очередной раз провела обыск в "Довженко-Центре": что изъяли
-
Шмыгаль встретился с главой МИД Канады Жоли: обсудили санкции против атомной отрасли рф
-
В Украине масштабная воздушная тревога: что известно
-
Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена
-
Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики
-
Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго
-
Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E
-
На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть
-
"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"
-
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
В рамках 1/16 Лиги Конференций ожидается ряд интересных поединков. В одном из них сыграет украинский "Днепр-1", которому пришлось отправиться в гости к АЕКу, обидчику киевского "Динамо". Команда Александр Кучера этой зимой сохранила свою главную звезду Артема Довбика, который является лучшим бомбардиром групповой стадии еврокубкового турнира.
📹 Get in the game: Sofyan Amrabat 🟣— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 14, 2023
The Moroccan talks with https://t.co/nwdkyGLqaE about his pre-match rituals and mental preparations 👇#UECL
Все матчи 1/16 Лиги Конференций УЕФА
- "Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария)
- "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лех" (Польша)
- "Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгия)
- "Брага" (Португалия) — "Фиорентина" (Италия)
- "Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербия)
- "Лацио" (Италия) — ЧФР (Румыния)
- "Лудогорец" (Болгария) — "Андерлехт" (Бельгия)
- АЕК Ларнака (Кипр) — "Днепр-1" (Украина)
Первые четыре поединка начнутся в 19:45 по киевскому времени. Остальные матчи запланированы на 22:00. Ответные поединки стадии 1/16 Лиги Конференций состоятся через неделю, 23 февраля.
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.