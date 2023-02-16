АЕК — "Дніпро-1" та інші матчі 1/16 Ліги Конференцій 16 лютого

Артем Довбик залишається найкращим бомбардиром Ліги Конференцій

Слідом за Лігою чемпіонів та Лігою Європи після зимової паузи повертається ще один єврокубковий турнір. Ліга Конференцій продовжується першими поєдинками 1/16 плей-офф.

У цьому турнірі досі виступає українське "Дніпро-1", нагадують Новини.LIVE.

У рамках 1/16 Ліги Конференцій очікується низка цікавих поєдинків. В одному з них зіграє український "Дніпро-1", якому довелося вирушити в гості до АЕКу, кривдника київського "Динамо". Команда Олександр Кучера цієї зими зберегла свою головну зірку Артема Довбика, який є найкращим бомбардиром групової стадії єврокубкового турніру.

📹 Get in the game: Sofyan Amrabat 🟣



The Moroccan розмови з https://t.co/nwdkyGLqaE про його попередні ритуали матусі та mental preparations 👇 #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 14, 2023

Усі матчі 1/16 Ліги Конференцій УЄФА

"Трабзонспор" (Туреччина) — "Базель" (Швейцарія)

"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лех" (Польща)

"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгія)

"Брага" (Португалія) — "Фіорентина" (Італія)

"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербія)

"Лаціо" (Італія) — ЧФР (Румунія)

"Лудогорець" (Болгарія) — "Андерлехт" (Бельгія)

АЕК Ларнака (Кіпр) — "Дніпро-1" (Україна)

Перші чотири поєдинки розпочнуться о 19:45 за київським часом. Інші матчі заплановані на 22:00. Поєдинки у відповідь стадії 1/16 Ліги Конференцій відбудуться через тиждень, 23 лютого.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.