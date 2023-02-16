АЕК — "Дніпро-1" та інші матчі 1/16 Ліги Конференцій 16 лютого
Слідом за Лігою чемпіонів та Лігою Європи після зимової паузи повертається ще один єврокубковий турнір. Ліга Конференцій продовжується першими поєдинками 1/16 плей-офф.
У цьому турнірі досі виступає українське "Дніпро-1", нагадують Новини.LIVE.
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У рамках 1/16 Ліги Конференцій очікується низка цікавих поєдинків. В одному з них зіграє український "Дніпро-1", якому довелося вирушити в гості до АЕКу, кривдника київського "Динамо". Команда Олександр Кучера цієї зими зберегла свою головну зірку Артема Довбика, який є найкращим бомбардиром групової стадії єврокубкового турніру.
📹 Get in the game: Sofyan Amrabat 🟣— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 14, 2023
The Moroccan розмови з https://t.co/nwdkyGLqaE про його попередні ритуали матусі та mental preparations 👇 #UECL
Усі матчі 1/16 Ліги Конференцій УЄФА
- "Трабзонспор" (Туреччина) — "Базель" (Швейцарія)
- "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лех" (Польща)
- "Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгія)
- "Брага" (Португалія) — "Фіорентина" (Італія)
- "Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербія)
- "Лаціо" (Італія) — ЧФР (Румунія)
- "Лудогорець" (Болгарія) — "Андерлехт" (Бельгія)
- АЕК Ларнака (Кіпр) — "Дніпро-1" (Україна)
Перші чотири поєдинки розпочнуться о 19:45 за київським часом. Інші матчі заплановані на 22:00. Поєдинки у відповідь стадії 1/16 Ліги Конференцій відбудуться через тиждень, 23 лютого.
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