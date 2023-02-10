Анастасия Меркушина рассказала о выигрышной тактике для гонки в биатлоне
Украинская спортсменка Анастасия Меркушина приняла участие в женской спринтерской гонке на чемпионате мира-2023 по биатлону.
Молодая биатлонистка сумела прийти к финишу только 44-й, после чего "по горячим следам" прокомментировала ход гонки в интервью "Суспільному".
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Подробности гонки Меркушиной
Недавно 28-летняя Анастасия Меркушина стала победительницей гонки в спринте на чемпионате Европы. Но в этот раз спортсменка допустила несколько ошибок, которые не позволили ей побороться за место на подиуме.
"Моя задача была преодолеть панику перед спусками. Думаю, мне это удалось, поэтому это моя маленькая победа. Вчера я всю тренировку каталась вверх-вниз, и сегодня мои результаты стали гораздо лучше", — рассказала Анастасия Меркушина.
Спортсменка подтвердила, что после нескольких штрафных кругов ей было уже сложно рассчитывать на медаль. Однако она приложила максимум усилий, чтобы исправить собственные ошибки.
"Пыталась все круги отработать. Это мой нормальный старт — отрабатывать последний круг. Я возвращаюсь к прошлым кондициям, которые уже давно забыла, как выглядят. Раньше, когда я была "молодая" — всегда так бегала. Второй круг немного хуже, а финиш — на максимум. Ведь если перенапрячься на втором круге, можно поймать тремор в ногах и будет тяжело стрелять. Это такая тактика", — объяснила Анастасия Меркушина.
Напомним, Сергей Ребров может возглавить сборную Украины по футболу уже в марте этого года. В случае, если ему не удастся этого сделать, игрой команды в ближайших матчах будет руководить Руслан Ротань.
Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.