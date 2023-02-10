Анастасія Меркушина розповіла про виграшну тактику для перегонів у біатлоні

Помилки завадили українці нав'язати переможниці боротьбу за медалі

Українська спортсменка Анастасія Меркушина взяла участь у жіночих спринтерських перегонах на чемпіонаті світу-2023 з біатлону.

Молода біатлоністка зуміла прийти до фінішу лише 44-го, після чого "за гарячими слідами" прокоментувала хід гонки в інтерв'ю "Суспільному".

Деталі гонки Меркушиної

Нещодавно 28-річна Анастасія Меркушина стала переможницею перегонів у спринті на чемпіонаті Європи. Але цього разу спортсменка припустилася кількох помилок, які не дозволили їй поборотися за місце на подіумі.

"Моє завдання було подолати паніку перед спусками. Думаю, мені це вдалося, тому це моя маленька перемога. Учора я все тренування каталася вгору-вниз, і сьогодні мої результати стали набагато кращими", — розповіла Анастасія Меркушина.

Спортсменка підтвердила, що після кількох штрафних кіл їй було складно розраховувати на медаль. Однак вона доклала максимум зусиль, щоб виправити власні помилки.

"Намагалася всі кола відпрацювати. Це мій нормальний старт — відпрацьовувати останнє коло. Я повертаюся до минулих кондицій, які вже давно забула, як виглядають. Раніше, коли я була "молода" — завжди так бігала. Друге коло трохи гірше, а фініш — на максимум. Адже якщо перенапружитися на другому колі, можна зловити тремор у ногах і буде важко стріляти. Це така тактика", — пояснила Анастасія Меркушина.

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