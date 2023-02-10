Сергей Ребров или Руслан Ротань возглавят сборную Украины в начале марта

Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной Украины: в УАФ приняли решение
Уже в ближайшее время может быть официально объявлена фамилия нового главного тренера сборной Украины по футболу.
С большой долей вероятности им станет Сергей Ребров, сообщил на своем Telegram-канале спортивный журналист Игорь Бурбас.
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В конце 2022 года истек контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) предыдущего наставника сборной Украины Александра Петракова. С тех пор национальная команда остается без главного тренера. Но ситуация скоро будет исправлена.
В ожидании Реброва
В конце февраля "сине-желтые" получат нового наставника. Все будет зависеть от способности Сергея Реброва договориться с руководством клуба "Аль-Айн" из ОАЭ, в котором он сейчас работает. Предполагается, что во время паузы в чемпионате ОАЭ наставника отпустят на два матча сборной Украины. В марте команда сыграет с "Брентфордом" (23 марта) и сборной Англии (26 марта).
В случае, если руководство "Аль-Айна" не пойдет на эту уступку, Сергей Ребров самостоятельно сформирует тренерский штаб сборной Украины, который будет руководить игрой команды в марте. Не исключено, что в него войдет наставник молодежной "сине-желтой" команды Руслан Ротань. Это не означает, что впоследствии он будет работать вместе с Ребровым.
Однако именно наставник "Аль-Айна" согласует с УАФ свои потенциальную временную замену. При этом велика вероятность, что в таком шаге вообще не возникнет необходимости.
Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.
А главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Он подпишет контракт сроком на три года.