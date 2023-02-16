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"Днепр-1" усилил состав еще двумя бразильцами: что это за игроки

16 февраля 2023 18:36
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Днепр-1 усилил состав еще двумя бразильцами
Два молодых футболиста достались украинской команде бесплатно
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Накануне продолжения борьбы в Лиге Конференций "Днепр-1" подписал еще двух легионеров. Со временем оба футболиста смогут стать основными футболистами украинской команды. 

О деталях этой неожиданной сделки сообщает ТаТоТаке

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Кто усилил состав "Днепра-1"?

Руководство СК "Днепр-1" заключило официальные контракты с двумя бразильскими футболистами. 18-летний Иделминдо Кардосо "Миндиньо" способен сыграть по всей бровке слева. У него хороший дриблинг и поставленный удар с правой ноги. В нынешнем сезоне Миндиньо сыграл 11 поединков в составе "Коринтианса" U-20 и записал на свой счет три гола.

Миндиньо

Другим новичком "Днепра-1" стал 19-летний бразилец Гильерме Варжао. Это бывший правый защитник "Интернасьоналя", который несколько лет был дублером Винисиуса Тобиаса — права на этого футболиста принадлежат "Шахтеру", но он играет на правах аренды в молодежной команде мадридского "Реала".

Оба игрока находятся на тренировочной базе академии "СК Днепр-1". Весеннюю часть сезона бразильцы проведут в юношеской команде днепровского клуба. С ними подписаны полноценные контракты. Интересно, что игроки достались "Днепру-1" бесплатно, но придется заплатить процент от их последующей перепродажи. 

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим. 

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