Дніпро-1 посилив склад ще двома бразильцями

Два молоді футболісти дісталися українській команді безкоштовно

Напередодні продовження боротьби у Лізі Конференцій "Дніпро-1" підписав ще двох легіонерів. Згодом обидва футболісти зможуть стати основними футболістами української команди.

Про деталі цієї несподіваної угоди повідомляє ТаТоТаке.

Хто посилив склад "Дніпра-1"?

Керівництво СК "Дніпро-1" уклало офіційні контракти із двома бразильськими футболістами. 18-річний Іделміндо Кардосо "Міндіньо" здатний зіграти по всій брівці зліва. У нього хороший дриблінг і поставлений удар із правої ноги. Цього сезону Міндіньо зіграв 11 поєдинків у складі "Корінтіанса" U-20 і записав на свій рахунок три голи.

Іншим новачком "Дніпра-1" став 19-річний бразилець Гільєрме Варжао. Це колишній правий захисник "Інтернасьоналя", який кілька років був дублером Вінісіуса Тобіаса - права на цього футболіста належать "Шахтарю", але він грає на правах оренди у молодіжній команді мадридського "Реала".

Обидва гравці перебувають на тренувальній базі академії "СК Дніпро-1". Весняну частину сезону бразильці проведуть у юнацькій команді дніпровського клубу. З ними підписано повноцінні контракти. Цікаво, що гравці дісталися "Дніпру-1" безплатно, але доведеться заплатити відсоток від їхнього наступного перепродажу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.