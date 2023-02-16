Днепр-1 против АЕКа в Лиге Конференций — Кучер рассказал о шансах команд

Александр Кучер рассказал, как "Днепр-1" сыграет против АЕКа в Лиге Конференций
Главный тренер команд "Днепр-1" Александр Кучер поделился мнением о предстоящем поединке с кипрским АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Конференций.
Украинский наставник считает фаворитом этого противостояния команду из Ларнаки, сообщает официальный сайт команды.
-
Минобороны внедряет автоматизацию учета имущества и запчастей для техники ВСУ
-
Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен
-
В Херсонской области погибли супруги: ситуация в регионе за сутки
-
В оккупированном Крыму взрывы: российское руководство придумало три версии
-
Одесса углубляет сотрудничество с ВОЗ в области медицинской и гуманитарной помощи
-
Один из лидеров "Динамо" продлил соглашение с клубом: надолго останется в Киеве
-
Дела плохи: почему Кадыров требует от российских губернаторов "не трубить" о потерях среди оккупантов
-
В Молдове обнаружили обломки ракет после ночной атаки Украины
-
На смену аномально теплой зиме: синоптики рассказали, какой будет весна этого года
-
Энергетическая ситуация в Одессе намного лучше, чем после последней аварии, — Кудрицкий
Украинская команда проведет первый официальный матч за три последних месяца. У футболистов СК "Днепр-1" отсутствует игровой тонус. По мнению Александра Кучера, это может стать серьезной проблемой.
Угроза для "Днепра-1"
Наставник команды из Днепра отдал должное сопернику, вспомнив историю противостояний с АЕКом. Молодой специалист рассказал, кто из легионеров пропустит матч Лиги Конференций.
"В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но травмированы Лучкевич, Пурита, есть повреждения у Адамюка. Посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждения у Матарриты и он не примет участие в матче.
АЕК очень хорошо выступает на внутренней арене, за исключением последнего матча, когда 1:1 сыграли. У них есть хорошие игроки, это очень крепкая команда, умеющая играть в футбол и получать положительный результат. Нас будет ждать очень трудная игра", — не сомневается Александр Кучер.
Шанс на выход в 1/8 Лиги Конференций
Украинский наставник рассказал, как должен сыграть "Днепр-1", чтобы претендовать на успех в этом противостоянии. Кучер напомнил, что даже в случае фиаско у его подопечных будет шанс исправить ситуацию.
"Мы понимаем, что АЕК — фаворит этого матча. Соперник на ходу, у них продолжается чемпионат, в то время как у нас до сих пор перерыв и мы официальных матчей еще не проводили, а эта игра будет только первой в году.
Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально", — рассказал Александр Кучер.
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.