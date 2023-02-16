Днепр-1 против АЕКа в Лиге Конференций — Кучер рассказал о шансах команд

Наставник назвал главную опасность, которая будет исходить от соперника украинской команды

Главный тренер команд "Днепр-1" Александр Кучер поделился мнением о предстоящем поединке с кипрским АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Конференций.

Украинский наставник считает фаворитом этого противостояния команду из Ларнаки, сообщает официальный сайт команды.

Украинская команда проведет первый официальный матч за три последних месяца. У футболистов СК "Днепр-1" отсутствует игровой тонус. По мнению Александра Кучера, это может стать серьезной проблемой.

Угроза для "Днепра-1"

Наставник команды из Днепра отдал должное сопернику, вспомнив историю противостояний с АЕКом. Молодой специалист рассказал, кто из легионеров пропустит матч Лиги Конференций.

"В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но травмированы Лучкевич, Пурита, есть повреждения у Адамюка. Посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждения у Матарриты и он не примет участие в матче.

АЕК очень хорошо выступает на внутренней арене, за исключением последнего матча, когда 1:1 сыграли. У них есть хорошие игроки, это очень крепкая команда, умеющая играть в футбол и получать положительный результат. Нас будет ждать очень трудная игра", — не сомневается Александр Кучер.

Шанс на выход в 1/8 Лиги Конференций

Украинский наставник рассказал, как должен сыграть "Днепр-1", чтобы претендовать на успех в этом противостоянии. Кучер напомнил, что даже в случае фиаско у его подопечных будет шанс исправить ситуацию.

"Мы понимаем, что АЕК — фаворит этого матча. Соперник на ходу, у них продолжается чемпионат, в то время как у нас до сих пор перерыв и мы официальных матчей еще не проводили, а эта игра будет только первой в году.

Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально", — рассказал Александр Кучер.

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