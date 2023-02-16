Дніпро-1 проти АЕКу в Лізі Конференцій — Кучер розповів про шанси команд

Наставник назвав головну небезпеку, яка виходитиме від суперника української команди

Головний тренер команд "Дніпро-1" Олександр Кучер поділився думкою про майбутній поєдинок із кіпрським АЕКом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Конференцій.

Український наставник вважає фаворитом цього протистояння команду із Ларнаки, повідомляє офіційний сайт команди.

Українська команда проведе перший офіційний матч за останні три місяці. У футболістів СК "Дніпро-1" немає ігрового тонусу. На думку Олександра Кучера, це може стати серйозною проблемою.

Загроза для "Дніпра-1"

Наставник команди з Дніпра віддав належне супернику, згадавши історію протистоянь з АЕКом. Молодий фахівець розповів, хто із легіонерів пропустить матч Ліги Конференцій.

"Загалом усі хлопці себе добре почувають, але травмовані Лучкевич, Пуріта, є пошкодження в Адамюка. Подивимося, чи зможе він грати. Також є пошкодження Матарріти й він не візьме участь у матчі.

АЕК дуже добре виступає на внутрішній арені, за винятком останнього матчу, коли зіграли 1:1. Вони мають хороших гравців, це дуже міцна команда, яка вміє грати у футбол і отримувати позитивний результат. На нас чекатиме дуже важка гра", — не сумнівається Олександр Кучер.

Шанс на вихід у 1/8 Ліги Конференцій

Український наставник розповів, як має зіграти "Дніпро-1", аби претендувати на успіх у цьому протистоянні. Кучер нагадав, що навіть у разі фіаско його підопічні матиме шанс виправити ситуацію.

"Ми розуміємо, що АЕК — фаворит цього матчу. Суперник на ходу, у них триває чемпіонат, у той час, як у нас досі перерва і ми офіційних матчів ще не проводили, а ця гра буде лише першою на рік".

Звичайно, нам буде важко, але ми віддаватимемо всі свої сили на футбольному полі, щоб отримати позитивний для нас результат. Розуміємо, що протистояння складається не з одного матчу, а буде ще гра у відповідь. Нам треба бути добре зіграти й фізично, і ментально", — розповів Олександр Кучер.

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