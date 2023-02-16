Шахтер доминировал и победил Ренн в матче 1/16 Лиги Европы

"Шахтер" неожиданно победил "Ренн" в Лиге Европы: у соперника почти не было шансов
В первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" принял в Варшаве французский "Ренн". "Горняки" оказались в этом еврокубковом турнире после вылета из Лиги чемпионов.
Ушедшего Михаила Мудрика в составе украинской команды заменил Дмитрий Крыськив, сообщает портал Новини.LIVE.
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Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич решил оставить на скамейке запасных двух зимних новичков команды — защитника Ярослава Ракицкого и форварда Кевина Келси. Михаила Мудрика номинально заменил молодой Дмитрий Крыськив, которого наигрывали на этой позиции несколько месяцев.
The UEL theme tune is back!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 16, 2023
Rennes fans in fine voice too pic.twitter.com/9CpYuUln7p
"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция) — 2:1 (2:0)
Голы: Крыськив, 11; Бондаренко, 45 (с пенальти) — Токо Экамби, 59.
"Шахтер": Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондар, Конопля — Степаненко — Крыськив (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре (Сикан, 76).
Тренер: Игор Йовичевич.
"Ренн": Манданда — Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс — Токо Екамби, Угочукву, Бурежо, Доку (Салах, 71) — Гуири (Д. Дуе, 71), Калимуэндо (Мелинга, 86).
Тренер: Бруно Женезио.
Хозяева поля пошли в атаку с первых минут матча, совершенно не обращая внимания на действия соперника. Уже на седьмой минуте встречи Михайличенко получил диагональную передачу на левом фланге и нанес удар по воротам "Ренна". Манданда справился, но Крыськив первым успел на добивание, 1:0.
Гостям удалось перехватить инициативу и создать несколько моментов у ворот Трубина, но голкипер действовал безошибочно. А на 44-й минуте Крыськив прострелил в чужую штрафную, где Угочукву сбил Коноплю. Бондаренко грамотно пробил пенальти, не оставив шансов сопернику, 2:0.
https://t.co/cKRHixBKp6 pic.twitter.com/75MD0FNh4v— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
В начале второго тайма Зубков чуть не довел дело до разгрома, но немного не попал в створ ворот соперника. Но на 59-й минуте Доку подал с левого края штрафной площадки "Шахтера", и Экамби точно пробил слета, 2:1.
В оставшееся до финального свистка время соперник обменялись опасными моментами, но ни Токо Экамби, не Степаненко не смогли изменить счет в матче. На 82-й минуте мог забить Сикан, но "Шахтеру" хватило для победы и двух мячей. "Горняки" сделали отличный задел для выхода в следующую стадию Лиги Европы.
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