Шахтар домінував та переміг Ренн у матчі 1/16 Ліги Європи

"Гірники" забили супернику два голи та пропустили лише один м'яч у відповідь

У першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" прийняв у Варшаві французький "Ренн". "Гірники" опинилися у цьому єврокубковому турнірі після вильоту з Ліги чемпіонів.

Михайла Мудрика, який пішов у складі української команди, замінив Дмитро Криськів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич вирішив залишити на лаві запасних двох зимових новачків команди — захисника Ярослава Ракицького та форварда Кевіна Келсі. Михайла Мудрика номінально замінив молодий Дмитро Криськів, якого награвали на цій позиції кілька місяців.

The UEL theme tune is back!



Rennes fans in fine voice too pic.twitter.com/9CpYuUln7p — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 16, 2023

"Шахтар" (Україна) — "Ренн" (Франція) — 2:1 (2:0)

Голи: Криськів, 11; Бондаренко, 45 (з пенальті) — Токо Екамбі, 59.

"Шахтар": Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Степаненко — Криськів (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре (Сікан, 76).

Тренер: Ігор Йовічевіч.

"Ренн": Манданда — Трюффер, Білосьян, Омарі, Спенс — Токо Екамбі, Угочукву, Бурежо, Доку (Салах, 71) — Гуірі (Д. Дуе, 71), Калімуендо (Мелінга, 86).

Тренер: Бруно Женезіо.

Хазяї поля пішли в атаку з перших хвилин матчу, зовсім не звертаючи уваги на дії суперника. Вже на сьомій хвилині зустрічі Михайличенко отримав діагональну передачу на лівому фланзі та завдав удару по воротах "Ренна". Манданда впорався, але Криськів першим встиг на добивання, 1:0.

Гостям вдалося перехопити ініціативу та створити кілька моментів біля воріт Трубіна, але голкіпер діяв безпомилково. А на 44-й хвилині Криськів прострілив у чужий штрафний майданчик, де Угочукву збив Коноплю. Бондаренко грамотно пробив пенальті, не залишивши шансів супернику, 2:0.

На початку другого тайму Зубков мало не довів справу до розгрому, але трохи не влучив у ворота суперника. Але на 59-й хвилині Доку подав з лівого краю штрафного майданчика "Шахтаря" і Екамбі точно пробив зльоту, 2:1.

У час, що залишився до фінального свистка, суперник обмінялися небезпечними моментами, але ні Токо Екамбі, не Степаненко не змогли змінити рахунок у матчі. На 82-й хвилині міг забити Сікан, але "Шахтарю" вистачило для перемоги й двох м'ячів. "Гірники" зробили відмінний заділ для виходу до наступної стадії Ліги Європи.

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