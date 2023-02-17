Перемога "Шахтаря" та інші результати перших матчів 1/16 Ліги Європи

Деякі команди порадували великою кількістю голів, а інші подарували інтригу

Відбулися перші поєдинки 1/16 плей-офф Ліги Європи. Деякі з них викликали захоплення вболівальників, а дехто з учасників практично втратив шанси на вихід у наступний раунд турніру.

Окремо слід згадати донецький "Шахтар", який здобув домашню перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Увечері у четвер, 16 лютого, було зіграно перші поєдинки 1/16 плей-офф Ліги Європи. Деякі результати виявилися закономірними, інші здивували.

Результати матчів 1/16 Ліги Європи

"Аякс" (Нідерланди) — "Уніон Берлін" (Німеччина) — 0:0

"Барселона" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Іспанія) — 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 — Рашфорд, 52, Кунде, 59 (автогол)

"Зальцбург" (Австрія) — "Рома" (Італія) — 1:0

Гол: Капальдо, 88

"Шахтар" (Україна) — "Ренн" (Франція) — 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальті) — Токо Екамбі, 59

"Баєр" (Німеччина) — "Монако" (Франція) — 2:3

Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 — Градецький, 9 (автогол), Діатта, 74, Дісасі, 90+2

"Севілья" (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди) — 3:0

Голи: Ен Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

"Спортінг" (Португалія) — "Мідтьюлланд" (Данія) — 1:1

Голи: Коатес, 90+4 — Ашур, 77

"Ювентус" (Італія) — "Нант" (Франція) — 1:1

Голи: Влахович, 13 — Бла, 60

Нагадаємо, збірна України з біатлону здобула ще один великий успіх на міжнародному турнірі. Команда зуміла здобути бронзову медаль у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.