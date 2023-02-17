Поразка Дніпра-1 та інші результати 1/16 Ліги Конференцій

Поразка "Дніпра-1" та інші результати перших матчів 1/16 Ліги Конференцій
Український "Дніпро-1" не зумів порадувати вболівальників перемогою у першому матчі 1/16 Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера мінімально поступилася у Ларнаку.
Представляємо результати всіх восьми перших поєдинків 1/16 плей-офф Ліги Конференцій на порталі Новини.LIVE.
-
В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого
-
Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста
-
Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити
-
Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти
-
Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів
-
Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом
-
Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"
-
Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини
-
Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента
-
Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд
"Дніпро-1" не зумів зіграти навіть у нічию на Кіпрі, поступившись місцевій команді АЕК з рахунком 0:1. Команда Олександра Кучера вже готується до поєдинку у відповідь, який відбудеться вже через тиждень, 23 лютого. Цей рахунок "1:0" виявився найпопулярнішим на цій стадії єврокубкового турніру.
Усі результати перших матчів 1/16 Ліги Конференцій
"Брага" (Португалія) — "Фіорентина" (Італія) — 0:4
Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
The nominees are in! 🤩 Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
⭐️ Luka Jović
⭐️ Trézéguet
⭐️ Marko Janković
⭐️ Angel Garcia #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лех" (Польща) — 0:0
"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгія) — 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
"Трабзонспор" (Туреччина) — "Базель" (Швейцарія) — 1:0
Гол: Стрюгер, 65
АЕК (Ларнака, Кіпр) — "Дніпро-1" (Україна) — 0:1
Гол: Гарсія, 85
"Лаціо" (Італія) — "Клуж" (Румунія) — 1:0
Гол: Іммобіле, 45+4
Four top saves to choose between 🧤 Which is your favourite? 🤔 #UECL | #UECLsaves | @UKEnterprise pic.twitter.com/1okZJ4xvxE— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
"Лудогорець" (Болгарія) — "Андерлехт" (Бельгія) — 1:0
Гол: Ігор Тьяго, 9
"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербія) — 0:1
Гол: Гомес, 45
Нагадаємо, донецький "Шахтар" виграв свій перший матч 1/16 Ліги Європи у "Ренна". Вже відомі результати всіх поєдинків цієї стадії турніру.