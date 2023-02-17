Поразка Дніпра-1 та інші результати 1/16 Ліги Конференцій

Більшість перемог були здобуті з різницею в один гол

Український "Дніпро-1" не зумів порадувати вболівальників перемогою у першому матчі 1/16 Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера мінімально поступилася у Ларнаку.

Представляємо результати всіх восьми перших поєдинків 1/16 плей-офф Ліги Конференцій на порталі Новини.LIVE.

"Дніпро-1" не зумів зіграти навіть у нічию на Кіпрі, поступившись місцевій команді АЕК з рахунком 0:1. Команда Олександра Кучера вже готується до поєдинку у відповідь, який відбудеться вже через тиждень, 23 лютого. Цей рахунок "1:0" виявився найпопулярнішим на цій стадії єврокубкового турніру.

Усі результати перших матчів 1/16 Ліги Конференцій

"Брага" (Португалія) — "Фіорентина" (Італія) — 0:4

Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90

The nominees are in! 🤩 Who gets your vote? 🗳️



⭐️ Luka Jović

⭐️ Trézéguet

⭐️ Marko Janković

⭐️ Angel Garcia #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023

"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Лех" (Польща) — 0:0

"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгія) — 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

"Трабзонспор" (Туреччина) — "Базель" (Швейцарія) — 1:0

Гол: Стрюгер, 65

АЕК (Ларнака, Кіпр) — "Дніпро-1" (Україна) — 0:1

Гол: Гарсія, 85

"Лаціо" (Італія) — "Клуж" (Румунія) — 1:0

Гол: Іммобіле, 45+4

"Лудогорець" (Болгарія) — "Андерлехт" (Бельгія) — 1:0

Гол: Ігор Тьяго, 9

"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербія) — 0:1

Гол: Гомес, 45

Нагадаємо, донецький "Шахтар" виграв свій перший матч 1/16 Ліги Європи у "Ренна". Вже відомі результати всіх поєдинків цієї стадії турніру.