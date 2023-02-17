Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Почеттіно очолить відомий клуб з АПЛ: що відомо arrow

Почеттіно очолить відомий клуб з АПЛ: що відомо

17 лютого 2023 10:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Почеттіно змінить Конте на чолі Тоттенгема
Керівництво лондонців готове повернути до клубу аргентинського наставника
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Маурісіо Почеттіно може повернутися в "Тоттенгем" в той час, як Антоніо Конте готовий покинути північний Лондон.

Аргентинський фахівець не проти очолити "шпору" влітку 2023 року, повідомив журналіст Алан Бразиліа для talkSport

Читайте також:

Поразка "Тоттенгема" від "Мілана" з рахунком 0:1 у недавньому матчі 1/8 Ліги чемпіонів переповнила чашу терпіння керівництва лондонського клубу. Надії на вихід до чвертьфіналу турніру майже не залишилося, як і шансів Антоніо Конте зберегти свою роботу.

Антоніо Конте

За кілька днів до цього в англійській Прем'єр-лізі "Тоттенгем" з рахунком 2:4 програв "Лестеру", який веде боротьбу за виживання. Єдине, що може "врятувати" Антоніо Конте, це виграш Ліги чемпіонів. Але шансів на таке диво команда майже не має.

Досягнення Почеттіно

Головним кандидатом на посаду головного тренера "Тоттенгема" є 50-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно. Голова правління лондонців Даніел Леві вважає його ідеальним кандидатом на цю вакансію.

Почеттіно працював у "Тоттенгемі" з 2014 по 2019 роки. Під його керівництвом "шпори" посідали друге місце в АПЛ і двічі ставали третіми. Окрім цього, аргентинець виводив команду у фінал Ліги чемпіонів.

З літа 2022 Маурісіо Почеттіно залишається без роботи після звільнення з французького "ПСЖ". Він заявляв, що він відкритий для нових пропозицій.

Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

Також відомі результати перших поєдинків 1/16 Ліги Конференцій. Український "Дніпро-1" з мінімальним рахунком поступився супернику на Кіпрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

11:10 "Глухівський кар'єр кварцитів" поставляє до рф компоненти для виробництва ракет: деталі від ДБР

11:01 Дефіциту немає: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо ситуації зі світлом

Новина з відео

10:59 Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

10:50 Пожежа на Одещині забрала життя пенсіонера

10:49 ​​​​​​​В росії розбився ще один гелікоптер: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:45 Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція: яка головна тема

10:42 Сі Цзіньпін виступить з промовою про мир на роковини російського вторгнення

10:41 Циганков зробив відверту заяву напередодні матчу Ла-Ліги проти "Альмерії"

Новина з відео

10:34 "Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї

10:33 ​​​​​​​Під Лиманом завдяки аеророзвідці Нацгвардії було знищено понад 20 одиниць російської техніки

Новина з відео

10:59 Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Актуальне по темі

None 17 Лютий 11:10

"Глухівський кар'єр кварцитів" поставляє до рф компоненти для виробництва ракет: деталі від ДБР

None 17 Лютий 11:01

Дефіциту немає: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо ситуації зі світлом

None 17 Лютий 10:59

Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

None 17 Лютий 10:50

Пожежа на Одещині забрала життя пенсіонера

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB