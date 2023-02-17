Почеттіно змінить Конте на чолі Тоттенгема

Керівництво лондонців готове повернути до клубу аргентинського наставника

Маурісіо Почеттіно може повернутися в "Тоттенгем" в той час, як Антоніо Конте готовий покинути північний Лондон.

Аргентинський фахівець не проти очолити "шпору" влітку 2023 року, повідомив журналіст Алан Бразиліа для talkSport.

Поразка "Тоттенгема" від "Мілана" з рахунком 0:1 у недавньому матчі 1/8 Ліги чемпіонів переповнила чашу терпіння керівництва лондонського клубу. Надії на вихід до чвертьфіналу турніру майже не залишилося, як і шансів Антоніо Конте зберегти свою роботу.

За кілька днів до цього в англійській Прем'єр-лізі "Тоттенгем" з рахунком 2:4 програв "Лестеру", який веде боротьбу за виживання. Єдине, що може "врятувати" Антоніо Конте, це виграш Ліги чемпіонів. Але шансів на таке диво команда майже не має.

Досягнення Почеттіно

Головним кандидатом на посаду головного тренера "Тоттенгема" є 50-річний аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно. Голова правління лондонців Даніел Леві вважає його ідеальним кандидатом на цю вакансію.

Почеттіно працював у "Тоттенгемі" з 2014 по 2019 роки. Під його керівництвом "шпори" посідали друге місце в АПЛ і двічі ставали третіми. Окрім цього, аргентинець виводив команду у фінал Ліги чемпіонів.

З літа 2022 Маурісіо Почеттіно залишається без роботи після звільнення з французького "ПСЖ". Він заявляв, що він відкритий для нових пропозицій.

Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

Також відомі результати перших поєдинків 1/16 Ліги Конференцій. Український "Дніпро-1" з мінімальним рахунком поступився супернику на Кіпрі.