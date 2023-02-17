Виктор Цыганков рассказал о войне в Украине перед матчем с Альмерией

Футболист призвал мир продолжить помогать Украине

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в составе Жироны готовится к матчу 22-го тура испанской Примеры против "Альмерии".

На предматчевой пресс-конференции футболист прокомментировал войну в Украине, сообщает La Liga TV.

25-летний Виктор Цыганков может выйти в основном составе "Жироны" на игру чемпионата Испании против "Альмерии". Полузащитник пока не отметился результативными действиями в составе своей новой команды, за которую он сыграл только два поединка.

Трогательная речь Цыганкова

Перед игрой с "Альмерией" Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции, во время которой ему задали вопрос о войне в Украине. Футболист поделился откровенными впечатлениями о том, что происходит в его родной стране.

"Разница в Украине между жизнью до войны и во время войны — очень большая. Сейчас там нет прежней жизни, у людей нет воды, света.

Весь мир знает, что в Украине идет война. Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране. Он должен говорить миру о том, что происходит. Мы обязаны это делать", — рассказал Виктор Цыганков.

Контракт украинского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года. "Жирона" заплатила за Цыганкова пять миллионов евро, не считая бонусов.

Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.

Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.