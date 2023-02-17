Виктор Цыганков рассказал о войне в Украине перед матчем с Альмерией

Цыганков сделал откровенное заявление в преддверии матча Ла Лиги против "Альмерии"
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в составе Жироны готовится к матчу 22-го тура испанской Примеры против "Альмерии".
На предматчевой пресс-конференции футболист прокомментировал войну в Украине, сообщает La Liga TV.
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25-летний Виктор Цыганков может выйти в основном составе "Жироны" на игру чемпионата Испании против "Альмерии". Полузащитник пока не отметился результативными действиями в составе своей новой команды, за которую он сыграл только два поединка.
Трогательная речь Цыганкова
Перед игрой с "Альмерией" Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции, во время которой ему задали вопрос о войне в Украине. Футболист поделился откровенными впечатлениями о том, что происходит в его родной стране.
"Разница в Украине между жизнью до войны и во время войны — очень большая. Сейчас там нет прежней жизни, у людей нет воды, света.
Весь мир знает, что в Украине идет война. Каждый публичный человек в Украине должен помочь своей стране. Он должен говорить миру о том, что происходит. Мы обязаны это делать", — рассказал Виктор Цыганков.
Контракт украинского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года. "Жирона" заплатила за Цыганкова пять миллионов евро, не считая бонусов.
Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.
Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.