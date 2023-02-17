Віктор Циганков розповів про війну в Україні перед матчем із Альмерією

Циганков зробив відверту заяву напередодні матчу Ла-Ліги проти "Альмерії"
Півзахисник збірної України Віктор Циганков у складі Жирони готується до матчу 22-го туру іспанської Прімери проти "Альмерії".
На передматчевій пресконференції футболіст прокоментував війну в Україні, повідомляє La Liga TV.
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25-річний Віктор Циганков може вийти в основному складі "Жирони" на гру чемпіонату Іспанії проти "Альмерії". Півзахисник поки не відзначився результативними діями у складі своєї нової команди, за яку він зіграв лише два поєдинки.
Зворушлива промова Циганкова
Перед грою з Альмерією Віктор Циганков взяв участь у пресконференції, під час якої йому поставили питання про війну в Україні. Футболіст поділився відвертими враженнями про те, що відбувається у його рідній країні.
"Різниця в Україні між життям до війни та під час війни — дуже велика. Зараз там немає колишнього життя, люди не мають води, світла.
Весь світ знає, що в Україні триває війна. Кожна публічна людина в Україні має допомогти своїй країні. Він має говорити світові про те, що відбувається. Ми зобов'язані це робити", — розповів Віктор Циганков.
Контракт українського футболіста з каталонським клубом діє до літа 2027 року. "Жирона" заплатила за Циганкова п'ять мільйонів євро, не рахуючи бонусів.
Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.
Також відомі результати перших поєдинків 1/16 Ліги Конференцій. Український "Дніпро-1" з мінімальним рахунком поступився супернику на Кіпрі.