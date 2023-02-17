Гаві, Педрі та Дембеле пропустять матч у відповідь проти Манчестер Юнайтед

Жовта картка завадить молодому футболістові зіграти на "Олд Траффорд"

Півзахисник "Барселони" Гаві отримав жовту картку у першому поєдинку 1/16 плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед".

Молодий футболіст пропустить єврокубковий поєдинок у відповідь, повідомляють Новини.LIVE.

"Барселона" прийняла на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед" у рамках першого поєдинку 1/16 Ліги Європи. Гра пройшла "на зустрічних курсах", обидві команди створили багато моментів. Досить довго голкіпери справлялися із загрозою своїм воротам, але потім суперники почали обмінюватися голами.

Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Через тиждень, 23 лютого, відбудеться поєдинок у відповідь. "Барселона" проведе його не в оптимальному складі. Одразу кілька футболістів не зможуть допомогти каталонській команді.

Кадрові втрати "Барселони"

Півзахисник Гаві отримав попередження у другому таймі на 73-й хвилині матчу. Молодий футболіст притримав за футболку Фреда із "Манчестер Юнайтед". Гаві був під загрозою дискваліфікації, тому через тиждень він не зможе вийти на поле.

Але це не єдина втрата "Барселони" перед матчем у відповідь з "Манчестер Юнайтед". Педрі теж може пропустити поєдинок через травму. Він пошкодив стегно і був змушений достроково закінчити зустріч із "червоними дияволами".

Також у лазареті каталонської команди залишаються Усман Дембеле та Серхіо Бускетс. Але капітан "Барселони" може встигнути відновитися до гри з "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

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