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Лионель Месси начал раздражать футболистов "ПСЖ": стала известна причина

17 февраля 2023 20:23
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Лионель Месси начал раздражать футболистов ПСЖ
Аргентинец работает во французском клубе на особых условиях
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Во французском "ПСЖ" продолжает нарастать напряженность. Футболисты команды недовольны тем, что Лионель Месси получил от тренерского штаба статус неприкасаемого игрока.

Парижане считают, что нынешний наставник не подходит для решения серьезных задач, сообщает L'Équipe

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35-летний Лионель Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года в статусе свободного агента. Французский гранд давно хотел подписать аргентинца, потому ему были предложены уникальные условия. Месси не критикуют, ему постоянно идут на уступки, как в ситуации с повторным отпуском в начале 2024 года. 

Напряженность в раздевалке "ПСЖ"

Это раздражает многих партнером аргентинца по команде. Они считают, что Месси попадает в основной состав, когда хочет играть вне зависимости от того, в какой физической форме он находится. 

Игроки обвиняют в этом нынешнего главного тренера "ПСЖ" Кристофа Галтье. Некоторые звезды парижского клуба считают, что у наставника нет авторитета для работы в таком клубе. Помимо этого, футболисты удивлены отсутствием должной интенсивности на тренировках. Недовольство игроков усилилось на фоне того, что парижане проиграли уже три матча подряд. 

Лионель Месси

Контракт Лионеля Месси с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. Он склоняется к решению покинуть клуб, а представители аргентинца уже ведут переговоры с "Барселоной". В сезоне 2022/2023 аргентинец сыграл за "ПСЖ" 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. 

Напомним, полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Из-за дисквалификации он не примет участие в ответном поединке. 

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине. 

А Тьерри Анри рассказал, что необходимо "Арсеналу" для того, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона. 

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