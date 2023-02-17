Тьерри Анри консультирует Арсенал в чемпионской гонке с Манчестер Сити

Эксперт рассказал, что поможет "канонирам" вернуться в чемпионскую гонку

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на поражение "Арсенала" от "Манчестер Сити" (1:3) в матче английской Премьер-лиги.

Легендарный футболист объяснил, за счет чего "канониры" могут выиграть чемпионский титул в АПЛ, сообщает Footmarcato.

45-летний Тьерри Анри недавно отказался от предложения вернуться в тренерский штаб Роберто Мартинеса. Бывший форвард работал с нападающими "красных дьяволов", когда с этой национальной командой работал Мартинес.

После ухода Роберто в сборную Португалии, Анри получил приглашение вернуться на аналогичную должность. Однако Тьерри Анри отказался от этой возможности. Он хочет работать главным тренером, но из-за отсутствия предложений выступает экспертом для прессы и консультантом.

Совет от Терри Анри

Лучший бомбардир в истории "Арсенала" прокомментировал поражение команды "Манчестер Сити" в одном из ключевых матчей с точки зрения борьбы за чемпионский титул в АПЛ. Он отметил, что еще недавно "Ман Сити" отставал от "канониров" на восемь очков, но теперь команды сравнялись в турнирной таблице.

"Они просто приехали в Лондон и уничтожили "Арсенал" на "Эмирэйтс". "Канониры" должны правильно отреагировать на это. С самого начала сезона "Сити" отставал, но делал разумные выводы и постепенно сокращал преимущество "Арсенала".

Необходимо успокоиться и обыграть "Астон Виллу" на выезде в эти выходные. Это тоже важный поединок, и победа в нем приведет команду Артеты в чувство. Они проиграли "Манчестер Сити" матч, но продолжают участвовать в чемпионской гонке", — заявил Тьерри Анри.

Напомним, полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Из-за дисквалификации он не примет участие в ответном поединке.

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