Тьєррі Анрі консультує Арсенал у чемпіонській гонці з Манчестер Сіті

Експерт розповів, що допоможе "канонірам" повернутися у чемпіонські перегони

Колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі відреагував на поразку "Арсеналу" від "Манчестер Сіті" (1:3) у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Легендарний футболіст пояснив, як саме "каноніри" можуть виграти чемпіонський титул в АПЛ, повідомляє Footmarcato.

45-річний Тьєррі Анрі нещодавно відмовився від пропозиції повернутися до тренерського штабу Роберто Мартінеса. Колишній форвард працював із нападниками "червоних дияволів", коли з цією національною командою працював Мартінес.

Після відходу Роберто до збірної Португалії Анрі отримав запрошення повернутися на аналогічну посаду. Однак Тьєррі Анрі відмовився від цієї можливості. Він хоче працювати головним тренером, але через відсутність пропозицій виступає експертом для преси та консультантом.

Порада від Террі Анрі

Найкращий бомбардир в історії "Арсеналу" прокоментував поразку команди "Манчестер Сіті" в одному з ключових матчів з точки зору боротьби за чемпіонський титул в АПЛ. Він зазначив, що ще нещодавно "Ман Сіті" відставав від "канонірів" на вісім очок, але тепер команди зрівнялися у турнірній таблиці.

"Вони просто приїхали до Лондона і знищили "Арсенал" на "Емірейтс". "Каноніри" повинні правильно відреагувати на це. З початку сезону "Сіті" відставав, але робив розумні висновки та поступово скорочував перевагу "Арсеналу".

Необхідно заспокоїтися та обіграти "Астон Віллу" на виїзді у ці вихідні. Це теж важливий поєдинок, і перемога в ньому приведе команду Артети до тями. Вони програли "Манчестер Сіті" матч, але продовжують брати участь у чемпіонських перегонах", — пояснив Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, півзахисник "Барселони" Гаві отримав жовту картку у першому поєдинку 1/16 плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед". Через дискваліфікацію він не візьме участь у поєдинку у відповідь.

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