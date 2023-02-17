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"Реал" втратив двох зірок напередодні матчу з "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів

17 лютого 2023 21:27
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Карім Бензема та Тоні Кроос можуть пропустити матч з Ліверпулем у 1/8 ЛЧ
Участь Тоні Крооса та Каріма Бензема у 1/8 Ліги чемпіонів опинилася під сумнівом
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" зіштовхнувся із кадровою кризою напередодні важливого матчу 1/8 Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на двох зіркових ветеранів команди.

Карім Бензема та Тоні Кроос отримали травми, їхня участь у єврокубковій баталії під питанням, повідомляє SportBible.

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Попри переконливу перемогу з рахунком 2:0 над "Евертоном" у нещодавньому Мерсісайдському дербі, "Ліверпуль" нудиться на дев'ятому місці в Прем'єр-лізі. "Червоні" відстають на дев'ять очок від четвірки найкращих команд АПЛ.

Бензема та Кроос

Ситуація з травмованими гравцями у "Реалі"

Підопічні Юргена Клоппа не беруть участі, що дозволяє їм краще підготуватися до відповідальних матчів у 1/8 Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". "Ліверпуль" не програв мадридцям лише один матч із шести останніх поєдинків. "Червоні" поступилися "Реалу" у фіналі минулого розіграшу Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі ЛЧ сезону 2020/2021 англійці були вибиті іспанцями з рахунком 1:3 за сумою двох матчів.

Але перед "Ліверпулем" з'явилася надія через кадрові проблеми "Реала". У Тоні Крооса та Каріма Бензема є проблеми зі здоров'ям. Німецький ветеран страждає через гастроентерит, а володар "Золотого м'яча" пошкодив ногу в недавньому матчі з "Ельче" (4:0). На рахунку Бензема 14 голів і чотири результативні передачі за "Реал" цього сезону, його відсутність завдасть мадридцям неприємностей.

Нагадаємо, півзахисник "Жирони" Віктор Циганков перед матчем Прімери з "Альмерією" розповів іспанським журналістам про війну в Україні.

А Тьєррі Анрі розповів, що необхідно "Арсеналу" для того, щоб стати чемпіоном англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону.

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