Карим Бензема и Тони Кроос могут пропустить матч с Ливерпулем в 1/8 ЛЧ

"Реал" потерял две звезды накануне матча с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" столкнулся с кадровым кризисом накануне важного матча 1/8 Лиги чемпионов. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на двух звездных ветеранов команды.
Карим Бензема и Тони Кроос получили травмы, их участие в еврокубковой баталии под вопросом, сообщает SportBible.
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Несмотря на убедительную победу со счетом 2:0 над "Эвертоном" в недавнем Мерсисайдском дерби, "Ливерпуль" томится на девятом месте в Премьер-лиге. "Красные" отстают на девять очков от четверки лучших команд АПЛ.
Ситуация с травмированными игроками в "Реале"
Подопечные Юргена Клоппа не участвуют, что позволяет им лучше подготовится к ответственным матчам в 1/8 Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". "Ливерпуль" не проиграл мадридцам лишь один матч из шести последних поединков. "Красные" уступили "Реалу" в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале ЛЧ сезона 2020/2021 англичане были выбиты испанцами со счетом 1:3 по сумме двух матчей.
Но перед "Ливерпулем" забрезжила надежда из-за кадровых проблем "Реала". У Тони Крооса и Карима Бензема есть проблемы со здоровьем. Немецкий ветеран страдает из-за гастроэнтерита, а действующий обладатель "Золотого мяча" повредил ногу в недавнем матче с "Эльче" (4:0). На счету Бензема 14 голов и четыре результативные передачи за "Реал" в этом сезоне, его отсутствие доставит мадридцам неприятности.
Напомним, полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине.
А Тьерри Анри рассказал, что необходимо "Арсеналу" для того, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона.