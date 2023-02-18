Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Украинец вышел в стартовом составе "Жироны"

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков отличился первым результативным действием за свой новый клуб. В поединке против "Альмерии", закончившегося победой "красных" 6:2, он забил и отдал ассист.

О первых удачных действиях Цыганкова в Ла Лиге в материале Новини.LIVE .

"Жирона" — "Альмерия" — 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 — Рамазани, 66, Туре, 81

"Жирона": Гассанига — Эрнандес Каррера (Кальенс 83), Хуанпе, Буэно, Мартинес — Рикельме (Мартин 76), Ромеу, Гарсия, Цыганков (Вилья 65) — Гарсия, Кастельянос (Стуани 76)

"Альмерия": Мартинес Рубио — Акьеме (Сентельес 80), Бабич, Эли, Мендес (Рамазани 46) — Кошта (Брандарис 46), где ла Хос, Робертоне, Эмбарба (Туре 46) — Суарес Чаррис, Баптиста.

Похоже, недавно перешедший из УПЛ в Ла Лигу эксгравец киевского "Динамо" начинает адаптироваться к новым условиям. В матче с "Альмерией" он наконец-то вышел с первых минут.

Сначала Цыганков запер дальнюю стойку после удобного сброса партнера, а затем отдал роскошный пас пяткой. Главный тренер "Жироны" Мичел сменил украинца на 65 минуте, сразу после этого команда пропустила.

От авторитетного статистического портала Whoscored Вингер получил высокие 8,3 балла. Лучшим же игроком встречи стал Рикельме, игру которого оценили в 8,9 балла. Выше чем у Цыганкова, также оценка в Гарсии – 8,4 балла.

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