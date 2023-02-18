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"Гол ценой в жизнь": экс-игрок "Челси" Кристиан Атсу погиб под завалами в Турции

18 февраля 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Эксигровщик "Челси" Кристиан Атсу погиб под завалами в Турции
Желание разделить с командой радость от победы сыграло с футболистом страшную шутку
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Полузащитника "Хатайспора" Кристиана Атсу, 18 февраля, нашли мертвым под завалами после землетрясения, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Оказалось, что футболиста могло и не быть в это время в Турции.

О том, что игрок имел билеты на самолет во Францию и должен был покинуть страну в 23:00, сообщил администратор клуба Фатих Илека, пишет издание Goal.

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5 февраля Атсу в матче 23-го тура турецкой Суперлиги забил в ворота "Касимпаши" дебютный и победный гол (на седьмой добавленной к матчу минуте, выйдя на поле на 82-й минуте) и решил остаться еще на день, чтобы отпраздновать с командой победу .

"Он попросил об уходе из "Хатайспора". Кристиан имел несколько предложений и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Атсу забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. Он забронировал рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться в семьи, но отменил его и решил вернуться днем позже. Затем, в 4 часа утра, произошло землетрясение", — вспоминает Илека.

31-летний Атсу выступал в составе "Челси", "Порту", "Эвертона" и "Ньюкасла".

"Покои с миром, мой друг" , - написал Джон Терри в своих социальных сетях.

Напомним, к турецкому "Хатайспору" Атсу присоединился в сентябре 2022 года. За свою карьеру он успел поиграть за английские Челси, Эвертон, Ньюкасл и Борнмут, португальский Порт, испанскую Малагу и другие клубы.

Лондонский "Арсенал" дважды проигрывал во время матча с "Астон Виллой", однако в конце концов "канониры" избежали пятого матча подряд без побед. Александр Зинченко сумел сравнять счет второй раз для команды, и этот мяч стал для него первым в АПЛ.

 

 

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