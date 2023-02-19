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Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

19 февраля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Эдуард Соболь отдал голевую передачу за Страсбург
Левый защитник вышел в стартовом составе на матч 24-го тура
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Играя левого латераля против Анже, 27-летний украинец оформил первое результативное действие в чемпионате Франции за "Страсбург". Но несмотря на голевую передачу выступление Эдуарда Соболя получилось неоднозначным из-за ошибки во втором тайме.

О выступлении игрока сборной Украины в материале Новини.LIVE .

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Уже в первом тайме "Страсбур" нанес 13 ударов по воротам Поля Бернардони. Правда, в плоскость попали всего четыре раза. Но все равно это лучший результат эльзасцев за последние пять лет. Как и девять возвращений владения мяча в финальной трети – рекорд со времен сезона 2017-18.

Отметим, что первый ассист именно на счету украинца. На 14-й минуте Соболь со своего левого фланга отдал передачу в штрафную соперника, где Хабиб Диалло вблизи открыл счет в матче. Ближе к перерыву Диалло оформил дубль.

Но после перерыва именно после контакта Соболя в своей штрафной, габаритный камерунский форвард "Анже" Абдаллах Сима упал настолько эффектно, что рефери Франсуа Летесье дал 11-метровый, а Соболь получил желтую карточку.

Бенталеб с пенальти обыграл кипера хозяев Матса Селлса – так в матч вернулась интрига, однако "Страсбур" победу удержал. А Фредерик Антонетти стал первым с ноября 1999 года (когда Клод Леруа минимально обыграл "Сент-Этьен") тренером эльзасцев, выигравшим свой дебютный матч в Лиге 1.

Портал WhoScored поставил украинскому защитнику 6.9 балла за матч 24 тура чемпионата Франции против "Анже" (2:1).

Среди игроков стартового состава больше получили 5 игроков. Такая же оценка у Кевина Гамейро и Александра Джику.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна Соболь покинул Брюгге, перейдя в Страсбург за 2,5 миллиона евро.

С момента своего перехода украинец вышел на поле четыре раза: в матчах против Тулузы (1:2), Ренна (0:3), Монпелье (2:0) и Лилля (0:2).

"Бавария" потерпела второе поражение в нынешнем сезоне, уступив в гостях менхенгладбасскую "Боруссию" – 2:3. Судьбу матча во многом решило удаление Упамекано – мюнхенцам пришлось играть в меньшинстве уже с девятой минуты.

 

 

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