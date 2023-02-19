Футболіст тричі переніс зупинку серця

Грецький клуб АЕК своїм літаком забрав на лікування Олега Данченка. Минулого тижня він тричі пережив зупинку серця.

Про те, що він проходитиме процес відновлення у медичному центрі під наглядом фахівців, повідомляє грецький сайт enswi.gr.

Після того, як про цей інцидент стало відомо громадськості, грецький АЕК, якому належать права на гравця, заявив про готовність відправити особистий літак за гравцем, щоб він полетів до Греції на відновлення.

Захисник "Зорі" перебуватиме у Греції під наглядом фахівців доти, доки йому не дозволять повернутися на футбольне поле.

Інцидент стався під час тренування, 12 лютого, на зборах у Туреччині, де правий захисник знаходився у складі луганської Зорі

Нагадаємо, що взимку 2022 року Олег Данченко приєднався до "Зорі" на правах оренди, яка завершиться наступного літа. Нинішнього сезону 28-річний українець взяв участь у 17 матчах, записавши на свій рахунок один асист.

Рік тому в родині Данченко сталася ще одна трагедія. Поки він підписував контракт із "Зорею", його дружина Вікторія загинула у ДТП.

Це сталося на трасі Київ — Одеса, на під'їзді до самої Одеси. Чорний Mercedes Вікторії Данченко спочатку влетів у сріблясту Kia, потім у евакуатор, фуру і потім у відбійник.

Граючи лівого латераля проти Анже, 27-річний українець Едуард Соболь оформив першу результативну дію у чемпіонаті Франції за "Страсбург". Але незважаючи на гольову передачу, виступ Едуарда Соболя вийшов неоднозначним через помилку у другому таймі.