Самолетом в Грецию: Данченко перевез на лечение АЕК
Греческий клуб АЕК своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко. На прошлой неделе он трижды пережил остановку сердца.
О том, что он пройдет процесс восстановления в медицинском центре под наблюдением специалистов, сообщает греческий сайт enswi.gr.
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После того как об этом инциденте стало известно общественности, греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, заявил о готовности отправить личный самолет за игроком, чтобы он улетел в Грецию на восстановление.
Защитник Зари будет находиться в Греции под наблюдением специалистов, пока ему не позволят вернуться на футбольное поле.
Инцидент произошел во время тренировки, 12 февраля, на собрании в Турции, где правый защитник находился в составе луганской Зари
Напомним, что зимой 2022 года Олег Данченко присоединился к Заре на правах аренды, которая завершится следующим летом. В нынешнем сезоне 28-летний украинец принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один ассист.
Год назад в семье Данченко случилась еще одна трагедия. Пока он подписывал контракт с "Зарей", его жена Виктория погибла в ДТП.
Это произошло на трассе Киев – Одесса, на подъезде к Одессе. Черный Mercedes Виктории Данченко сначала влетел в серебристую Kia, затем в эвакуатор, фуру и затем в отбойник.
Играя левого латераля против Анже, 27-летний украинец Эдуард Соболь оформил первое результативное действие в чемпионате Франции за "Страсбург". Но несмотря на голевую передачу выступление Эдуарда Соболя получилось неоднозначным из-за ошибки во втором тайме.