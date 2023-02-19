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Самолетом в Грецию: Данченко перевез на лечение АЕК

19 февраля 2023 08:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
АЕК своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко
Футболист трижды перенес остановку сердца
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Греческий клуб АЕК своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко. На прошлой неделе он трижды пережил остановку сердца.

О том, что он пройдет процесс восстановления в медицинском центре под наблюдением специалистов, сообщает греческий сайт enswi.gr.

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После того как об этом инциденте стало известно общественности, греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, заявил о готовности отправить личный самолет за игроком, чтобы он улетел в Грецию на восстановление.

Защитник Зари будет находиться в Греции под наблюдением специалистов, пока ему не позволят вернуться на футбольное поле.

данченко

Инцидент произошел во время тренировки, 12 февраля, на собрании в Турции, где правый защитник находился в составе луганской Зари

Напомним, что зимой 2022 года Олег Данченко присоединился к Заре на правах аренды, которая завершится следующим летом. В нынешнем сезоне 28-летний украинец принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один ассист.

Год назад в семье Данченко случилась еще одна трагедия. Пока он подписывал контракт с "Зарей", его жена Виктория погибла в ДТП.

Это произошло на трассе Киев – Одесса, на подъезде к Одессе. Черный Mercedes Виктории Данченко сначала влетел в серебристую Kia, затем в эвакуатор, фуру и затем в отбойник.

Играя левого латераля против Анже, 27-летний украинец Эдуард Соболь оформил первое результативное действие в чемпионате Франции за "Страсбург". Но несмотря на голевую передачу выступление Эдуарда Соболя получилось неоднозначным из-за ошибки во втором тайме.

 

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