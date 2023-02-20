Олександр Зінченко вчить Арсенал перемагати, — Аарон Рамсдейл

Український захисник допомагає "канонірам" боротися за чемпіонський титул

Голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Команда Мікеля Артети двічі поступалася в рахунку, але зрештою зуміла здобути на виїзді три важливі очки, повідомляє Metro.

"Арсенал" повернув собі перше місце в англійській Прем'єр-лізі й знову закріпився на ньому після "Манчестер Сіті" проти "Ноттінгем Форест". Тиск на "канонірів" був після поразки від "Сіті" у середу погіршив перспективи команди Артети на чемпіонський титул. Лондонцям не можна було втрачати очки у Бірмінгемі.

"Арсенал" поступався в рахунку вже на п'ятій хвилині, коли Оллі Уоткінс відкрив рахунок. Але незадовго до перерви Букайо Сака забив м'яч у відповідь. "Каноніри" надолужили втрачене у другому таймі. Пропустивши другий гол, вони знову зуміли відігратися — відзначився Олександр Зінченко. А вже у доданий час були гол Габріеля Мартінеллі та автогол Емі Мартінеса.

Вклад Зінченка у перемогу

Це принесло "Арсеналу" вирішальну перемогу. Команда продемонструвала стійкість та зрілість, яких не вистачало останніми роками. Голкіпер Рамсдейл заявив, що багато в чому це пов'язано із досвідом Зінченка.

"Він виводить команду на абсолютно новий рівень і дозволяє грати так, як ми того хочемо. Зінченко виявився саме там, де мав, і забив "Астон Вілле". Алекс завоював чотири з п'яти останніх чемпіонських титулів АПЛ. Він знає, що необхідно для перемоги.

Зінченко мав неймовірну гру, подивіться, яка в нього пристрасть. Він тут лише кілька місяців, але вже став великою частиною нашої команди", — розповів Аарон Рамсдейл.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" продовжує наростати напруженість. Футболісти команди незадоволені тим, що Ліонель Мессі отримав від тренерського штабу статус недоторканого гравця.