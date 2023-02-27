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Футболист "Барселоны" получил курьезную травму: во всем виноват холодильник

27 февраля 2023 14:50
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Рафинья из Барселоны получил травму из-за холодильника
Бразилец дал волю эмоциям, и это для него плохо закончилось
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья получил травму, которая мешает ему демонстрировать футбол высокого уровня.

Форвард повредил колено за пределами футбольного поля, сообщает The Sun.

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Инцидент произошел во время недавнего матча 1/16 Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В поединке с английской командой 26-летний Рафинья забил гол и сделал результативную передачу, но главный тренер Хави заменил его на 82-й минуте. 

Бразилец рассердился и выместил злость сначала на сидении скамейки запасных, на котором сидел Маркос Алонсо, а затем и на переносном холодильнике для напитков. 

Удар Судьбы

Рафинья ударил контейнер и сразу же пожалел об этом. Он почувствовал острую боль, и вскоре медики диагностировали бразильцу повреждение колена. Травма оказалась не слишком серьезной, но Рафинья не смог выйти в основном составе "Барселоны" на следующий матч в чемпионате Испании с "Кадисом". 

Рафинья

Футболист вернулся в стартовый состав на ответный матч против "Юнайтед", но не смог повторить свой героизм в первом матче. В прошлые выходные Рафинья снова оказался на скамейке запасных в матче в Ла Лиги против "Альмерии", в котором "Барса" неожиданно проиграла со счетом 0:1. 

В сезоне 2022/2023 Рафинья забил семь раз и добавил девять результативных передач в 34 играх во всех турнирах. Он начинал в запасе 14 поединков. 

Напомним, в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.  

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

Бывший главный тренер "Челси" Аврам Грант поделился мнением о двух украинских футболистах. Израильский специалист сравнил Михаила Мудрика с Андреем Шевченко.

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