Рафинья из Барселоны получил травму из-за холодильника

Бразилец дал волю эмоциям, и это для него плохо закончилось

Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья получил травму, которая мешает ему демонстрировать футбол высокого уровня.

Форвард повредил колено за пределами футбольного поля, сообщает The Sun.

Инцидент произошел во время недавнего матча 1/16 Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В поединке с английской командой 26-летний Рафинья забил гол и сделал результативную передачу, но главный тренер Хави заменил его на 82-й минуте.

Бразилец рассердился и выместил злость сначала на сидении скамейки запасных, на котором сидел Маркос Алонсо, а затем и на переносном холодильнике для напитков.

Удар Судьбы

Рафинья ударил контейнер и сразу же пожалел об этом. Он почувствовал острую боль, и вскоре медики диагностировали бразильцу повреждение колена. Травма оказалась не слишком серьезной, но Рафинья не смог выйти в основном составе "Барселоны" на следующий матч в чемпионате Испании с "Кадисом".

Футболист вернулся в стартовый состав на ответный матч против "Юнайтед", но не смог повторить свой героизм в первом матче. В прошлые выходные Рафинья снова оказался на скамейке запасных в матче в Ла Лиги против "Альмерии", в котором "Барса" неожиданно проиграла со счетом 0:1.

В сезоне 2022/2023 Рафинья забил семь раз и добавил девять результативных передач в 34 играх во всех турнирах. Он начинал в запасе 14 поединков.

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