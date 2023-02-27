Рафинья из Барселоны получил травму из-за холодильника

Футболист "Барселоны" получил курьезную травму: во всем виноват холодильник
Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья получил травму, которая мешает ему демонстрировать футбол высокого уровня.
Форвард повредил колено за пределами футбольного поля, сообщает The Sun.
-
"Побьет рекорды": конструкторы "Антонова" рассказали, какой будет новая "Мрия"
-
Евросоюз расширил санкции против Беларуси
-
За неделю украинцы раскупили более 30 тысяч пачек "Артемсоли" и собрали 14 млн грн для ВСУ
-
Деньги брал, а товар не отправлял: в Одессе наладили схему "продажи" павербанков
-
Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"
-
Швейцарский художник "покрасил" Успенский собор в Лавре в украинские цвета
-
Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен
-
В Минэнерго обещают, что свет украинцам больше не будут отключать, но есть условие
-
РФ распространяет фейковые документы о "плане нападения ВСУ" на Приднестровье: детали
-
Дипломирование моряков: первое подтверждение компетенции с помощью тестирования CES 6.0
Инцидент произошел во время недавнего матча 1/16 Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В поединке с английской командой 26-летний Рафинья забил гол и сделал результативную передачу, но главный тренер Хави заменил его на 82-й минуте.
Бразилец рассердился и выместил злость сначала на сидении скамейки запасных, на котором сидел Маркос Алонсо, а затем и на переносном холодильнике для напитков.
Удар Судьбы
Рафинья ударил контейнер и сразу же пожалел об этом. Он почувствовал острую боль, и вскоре медики диагностировали бразильцу повреждение колена. Травма оказалась не слишком серьезной, но Рафинья не смог выйти в основном составе "Барселоны" на следующий матч в чемпионате Испании с "Кадисом".
Футболист вернулся в стартовый состав на ответный матч против "Юнайтед", но не смог повторить свой героизм в первом матче. В прошлые выходные Рафинья снова оказался на скамейке запасных в матче в Ла Лиги против "Альмерии", в котором "Барса" неожиданно проиграла со счетом 0:1.
В сезоне 2022/2023 Рафинья забил семь раз и добавил девять результативных передач в 34 играх во всех турнирах. Он начинал в запасе 14 поединков.
Напомним, в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.
ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.
Бывший главный тренер "Челси" Аврам Грант поделился мнением о двух украинских футболистах. Израильский специалист сравнил Михаила Мудрика с Андреем Шевченко.