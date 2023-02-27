Руслан Малиновский не помешал "Марселю" избежать поражения от "ПСЖ"

Украинский полузащитник не сумел забить чемпионам Франции

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

Руслан Малиновский провел на поле почти весь поединок, сообщают Новини.LIVE.

Команда Кристофа Галтье решила вопрос о защите чемпионского титула победой над обладателем второй строчки в турнирной таблице Лиги 1. Вопреки ожиданиям "Марсель" не сумел навязать борьбу лидеру, которого недавно выбил из Кубка Франции со счетом 2:1.

Ход поединка

В поединке чемпионата Франции прекрасную игру выдал Лионель Месси. Он реализовал выход один на один с голкипером, после чего еще дважды ассистировал Килиану Мбаппе.

"Марсель" провел ряд хороших атак, но Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спасал свою команду. Украинец Руслан Малиновский провел активный поединок, но не нанес по воротам соперника ни одного акцентированного удара.

Теперь "ПСЖ" опережает "Марсель" на восемь очков в турнирной таблице Лиги 1. В свою очередь "Олимпик" опережает на два очка "Монако" и "Ланс".

Статистика матча "Марсель" — "ПСЖ"

"Марсель" — ПСЖ — 0:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 26, 53; Месси, 29.

"Марсель": Лопес — Байи (Клосс, 66), Балерди, Колашинац — Ундер (Пайе, 81), Ронжье, Верету, Тавареш — Малиновский (Унаи, 81), Гендузи — Санчес (Витинья, 81).

"ПСЖ": Доннарумма — Рамос, Кимпембе (Данило Перейра, 16), Маркиньос — Мукиеле (Заир-Эмери, 61), Фабиан Руис, Витинья — Вератти, Мендеш (Бернат, 76) — Мбаппе, Месси.

Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал решение дать капитанскую повязку на матч с "Лестером" в 25-м туре Премьер-лиги (1:0) украинскому защитнику Александру Зинченко.