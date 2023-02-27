Руслан Маліновський не завадив "Марселю" уникнути поразки від "ПСЖ"

Український півзахисник не зумів забити чемпіонам Франції

У рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Руслан Маліновський провів на полі майже весь поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.

Команда Крістофа Галтьє розв'язала питання захисту чемпіонського титулу перемогою над володарем другого рядка в турнірній таблиці Ліги 1. Всупереч очікуванням "Марсель" не зумів нав'язати боротьбу лідерові, якого нещодавно вибив із Кубка Франції з рахунком 2:1.

Хід поєдинку

У поєдинку чемпіонату Франції чудову гру видав Ліонель Мессі. Він реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, після чого ще двічі асистував Кіліану Мбаппе.

"Марсель" провів ряд добрих атак, але Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду. Українець Руслан Малиновський провів активний поєдинок, але не завдав по воротах суперника жодного акцентованого удару.

Тепер "ПСЖ" випереджає "Марсель" на вісім очок у турнірній таблиці Ліги 1. Своєю чергою "Олімпік" випереджає на два очки "Монако" та "Ланс".

Статистика матчу "Марсель" — "ПСЖ"

"Марсель" — ПСЖ — 0:3 (0:2)

Голи: Мбаппе, 26, 53; Мессі, 29.

"Марсель": Лопес — Байї (Клосс, 66), Балерді, Колашинац — Ундер (Пайє, 81), Ронжьє, Верету, Тавареш — Маліновський (Унаї, 81), Гендузі — Санчес (Вітінья, 81).

"ПСЖ": Доннарумма — Рамос, Кімпембе (Даніло Перейра, 16), Маркіньос — Мукієле (Заїр-Емері, 61), Фабіан Руїс, Вітінья — Вератті, Мендеш (Бернат, 76) — Мбаппе, Мессі.

Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував рішення дати капітанську пов'язку на матч із "Лестером" у 25-му турі Прем'єр-ліги (1:0) українському захиснику Олександру Зінченку.