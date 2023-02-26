Украинцы вдохновляют своим боевым духом: Артета посвятил победу Зинченко и Украине

В лондонском "Арсенале" поддержали одного из своих лидеров

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал решение дать капитанскую повязку на матч с "Лестером" в 25-м туре Премьер-лиги (1:0) украинскому защитнику Александру Зинченко. Это связано с годовщиной войны в Украине.

Комментарий главного тренера лондонцев приводит официальный сайт клуба.

"Это было замечательно, потому что это была инициатива игроков. Капитан Мартин Эдегор пришел ко мне вчера, и они хотели сделать этот жест. Сегодня мы хотели победить для него и его близких. Если мы сможем добавить им немного счастья и показать, кто для нас Зинченко, это был хороший случай, поэтому я рад посвятить эту победу им", — говорит Артета.

Испанский тренер добавил, что для команды сейчас было важно одержать две подряд выездные победы. Они, по мнению наставника, были вполне заслуженными. Тренер посвятил их Зинченко и украинскому народу.

"Мы хотели победить для Зинченко, для его семьи и тех, кого он любит. Для украинских людей, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже целый год", — считает Микель.

После победы "Арсенал" набрал 57 очков и укрепил позицию на первой строчке английского чемпионата. В настоящее время "канониры" опережают идущий вторым "Манчестер Сити" на два очка, но также у них один матч в запасе.

После длительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду, похоже, возвращается Виталий Буяльский. Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.

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