Українці надихають своїм бойовим духом: Артета присвітив перемогу Зінченку та Україні

В лондонському "Арсеналі" підтримали одного зі своїх лідерів

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував рішення дати капітанську пов'язку на матч із "Лестером" у 25-му турі Прем'єр-ліги (1:0) українському захиснику Олександру Зінченку. Це було пов‘язано з річницею війни в Україні.

Коментар головного тренера лондонців наводить офіційний сайт клубу.

"Це було чудово, бо це була ініціатива гравців. Капітан Мартін Едегор прийшов до мене вчора, і вони хотіли зробити цей жест. Сьогодні ми хотіли перемогти для нього та його близьких. Якщо ми зможемо додати їм трохи щастя і показати, ким для нас є Зінченко, то це була хороша нагода, тому я радий присвятити цю перемогу їм", — каже Артета.

Іспанський тренер додав, що для команди зараз було важливо здобути дві поспіль виїзні перемоги. Вони за думкою наставника були цілком заслуженими. Тренер присвітив їх Зінченку та українському народу.

"Ми хотіли перемогти для Зінченка, для його сім’ї та тих, кого він любить. Для українських людей, які надихають світ своїм бойовим духом вже впродовж року", — вважає Мікель.

Після перемоги "Арсенал" набрав 57 очок і зміцнив позицію на першому рядку англійського чемпіонату. На цей час "каноніри" випереджають "Манчестер Сіті", що йде другим, на два очки, але також вони мають один матч у запасі.

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