Анатолий Трубин стал автором уникального достижения в Лиге Европы

Вратарь провел свой лучший поединок в сезоне

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин стал одним из лучших футболистов игрового дня по мотивам ответных матчей 1/16 Лиги Европы.

Молодой футболист отразил три пенальти в послематчевой серии с французским "Ренном", напоминают Новини.LIVE.

21-летний Анатолий Трубин стал лучшим футболистом "Шахтера" в ответном матче 1/16 Лиги Европы с "Ренном". В игровое время молодой вратарь несколько раз спас свою команду, а в серии пенальти взял три удара от соперников.

Самоотверженность игроков "Шахтера"

"Горняки" перевели поединок в серию пенальти за минуту до финального свистка. К тому моменту футболисты обеих команд устали, поэтому неудивительно, что и два футболиста "Шахтера" не забили "с точки". Но их ошибки уверенно исправлял Трубин.

По итогам поединка голкипер донецкой команды получил от аналитического портала WhoScored оценку в 8,9 балла. Это позволило украинскому вратарю попасть в символическую сборную недели в Лиге Европы.

Символическая сборная недели Лиги Европы

Трубин ("Шахтер") — Трюффер ("Ренн"), Инасио ("Спортинг"), Коатеш ("Спортинг"), Юранович ("Унион Берлин") — Токо-Экамби ("Ренн"), Поте ("Спортинг"), Ди Мария ("Ювентус"), Доку ("Ренн") — Гуири ("Ренн"), Дибала ("Рома")

В 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" будет противостоять нидерландскому "Фейеноорду".

Напомним, в матче Лиги Европы произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.

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