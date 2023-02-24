Вратарь Марко Дмитрович из Севильи подрался на поле с болельщиком ПСВ

Марко Дмитрович подвергся нападению со стороны хулигана

В одном из ответных матчей 1/16 Лиги Европы произошел неприятный инцидент. Болельщик ПСВ Эйндховен выбежал на поле и напал на вратаря "Севильи".

Голкиперу испанской команды пришлось защищаться, сообщает talkSport.

31-летний Марко Дмитрович стал жертвой агрессивно настроенного болельщика во время ответного матча 1/16 Лиги Европы между нидерландским ПСВ Эйндховен и Севильей. Сербский голкипер в последний момент узнал о том, что выйдет на поле. Это произошло из-за травмы основного вратаря испанской команды Ясина Буну.

Нападение на футболиста

Однако Дмитровичу пришлось защищать не только ворота, но и себя. Во время поединка на поле выбежал болельщик, который целенаправленно набросился на голкипера "Севильи", ударив его в лицо. Завязалась драка, в ходе которой футболисту удалось утихомирить хулигана. Подоспевшие стюарды увели болельщика с поля.

Поединок завершился победой ПСВ со счетом 2:0. На 77 минуте Люк Де Йонг забил первый гол, а на 90+5 минуте удалось отличиться Фабиу Силве. Этого не хватило для выхода в следующий раунд турнира, поскольку неделю назад ПСВ проиграл в "Севилье" со счетом 0:3.

Велика вероятность того, что УЕФА накажет нидерландский клуб за поведение болельщика. Мотивы хулигана остаются неизвестными. Марко Дмитрович не сильно пострадал и не обращался за помощью к медикам.

Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин отразил сразу три удара футболистов "Ренна" в послематчевой серии пенальти. Это позволило "горнякам" остаться в еврокубках.