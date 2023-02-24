Анатолий Трубин стал героем Шахтера в 1/16 Лиги Европы

Голкипер донецкой команды отразил три пенальти в послематчевой серии с французской командой

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своих чувствах после выхода "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы.

Молодой футболист стал героем послематчевой серии пенальти, напоминает официальный сайт клуба.

Анатолий Трубин отразил сразу три пенальти в исполнении футболистов "Ренна" и буквально "вытащил" "Шахтер" в 1/8 Лиги Европы. Два игрока "горняков" не реализовали свои удары, но могут поблагодарить голкипера за возможность сыграть в следующей стадии еврокубкового турнира.

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⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023

Героизм Трубина

Вратарь "Шахтера" стал одним из четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Также на эту награду претендуют Флориан Вирц из "Байера", Йосип Юранович из "Униона" и Анхель Ди Мария, который забил три гола за "Ювентус".

"Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего — это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность — без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине", — рассказал Анатолий Трубин.

Вклад каждого игрока "Шахтера"

Голкипер поблагодарил партнеров по команде и заявил, что выход в 1/8 Лиги Европы стал результатом командной работы. "Шахтер" тщательно готовился к этому противостоянию и выполнил на поле тренерскую установку Игора Йовичевича.

"Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел — каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это все чувствуем. "Шахтер" был командой воинов, которые не хотели проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам. Наша главная цель — победа — впереди", — добавил Анатолий Трубин.

Напомним, определились все участники 1/8 Лиги Европы. Среди них оказался и донецкий "Шахтер", который сумел пройти французский "Ренн".

Также стали известны все участники 1/8 Лиги Конференций. Среди них не оказалось украинского "Днепра-1", который не смог преодолеть сопротивление АЕКа в двух матчах.