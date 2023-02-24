Анатолій Трубін став героєм Шахтаря у 1/16 Ліги Європи

Голкіпер донецької команди відбив три пенальті у післяматчевій серії з французькою командою

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів про свої почуття після виходу "Шахтаря" до 1/8 Ліги Європи.

Молодий футболіст став героєм післяматчевої серії пенальті, нагадує офіційний сайт клубу.

Анатолій Трубін відбив відразу три пенальті у виконанні футболістів "Ренна" і буквально "витяг" "Шахтар" у 1/8 Ліги Європи. Два гравці "гірників" не реалізували своїх ударів, але можуть подякувати голкіперу за можливість зіграти в наступній стадії єврокубкового турніру.

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⭐️ Anatoliy Trubin @hankookreifen || #UELPOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023

Героїзм Трубіна

Воротар "Шахтаря" став одним із чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи. Також на цю нагороду претендують Флоріан Вірц із "Баєра", Йосип Юранович з "Уніону" та Анхель Ді Марія, який забив три голи за "Ювентус".

"Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все — це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку — без них їх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні", — розповів Анатолій Трубін.

Внесок кожного гравця "Шахтаря"

Голкіпер подякував партнерам по команді та заявив, що вихід до 1/8 Ліги Європи став результатом командної роботи. "Шахтар" ретельно готувався до цього протистояння та виконав на полі тренерську настанову Ігора Йовичевича.

"Дуже вдячний кожному, хто грав, хто хворів — кожному вболівальнику, хто був на стадіоні чи в Україні. Ми це все відчуваємо. "Шахтар" був командою воїнів, які не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємось, що ця перемога додасть впевненості та радості. нашим українцям. Наша головна мета — перемога — попереду", — додав Анатолій Трубін.

Нагадаємо, визначились усі учасники 1/8 Ліги Європи. Серед них був і донецький "Шахтар", який зумів пройти французький "Ренн".

Також стали відомі всі учасники 1/8 Ліги Конференцій. Серед них не було українського "Дніпра-1", який не зміг подолати опір АЕКу у двох матчах.