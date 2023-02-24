Анатолій Трубін став героєм Шахтаря у 1/16 Ліги Європи

"Шахтар" був командою воїнів": Анатолій Трубін став героєм 1/16 Ліги Європи
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів про свої почуття після виходу "Шахтаря" до 1/8 Ліги Європи.
Молодий футболіст став героєм післяматчевої серії пенальті, нагадує офіційний сайт клубу.
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Анатолій Трубін відбив відразу три пенальті у виконанні футболістів "Ренна" і буквально "витяг" "Шахтар" у 1/8 Ліги Європи. Два гравці "гірників" не реалізували своїх ударів, але можуть подякувати голкіперу за можливість зіграти в наступній стадії єврокубкового турніру.
Who are you voting for? 🗳️🧐— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023
⭐️ Ángel Di María
⭐️ Florian Wirtz
⭐️ Josip Juranović
⭐️ Anatoliy Trubin @hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
Героїзм Трубіна
Воротар "Шахтаря" став одним із чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи. Також на цю нагороду претендують Флоріан Вірц із "Баєра", Йосип Юранович з "Уніону" та Анхель Ді Марія, який забив три голи за "Ювентус".
"Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все — це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку — без них їх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні", — розповів Анатолій Трубін.
🧡 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙄𝙎 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙃𝙏𝘼𝙍! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
⠀ #Shakhtar #UEL @ EuropaLeague pic.twitter.com/8D7GshMbpN
Внесок кожного гравця "Шахтаря"
Голкіпер подякував партнерам по команді та заявив, що вихід до 1/8 Ліги Європи став результатом командної роботи. "Шахтар" ретельно готувався до цього протистояння та виконав на полі тренерську настанову Ігора Йовичевича.
"Дуже вдячний кожному, хто грав, хто хворів — кожному вболівальнику, хто був на стадіоні чи в Україні. Ми це все відчуваємо. "Шахтар" був командою воїнів, які не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємось, що ця перемога додасть впевненості та радості. нашим українцям. Наша головна мета — перемога — попереду", — додав Анатолій Трубін.
Нагадаємо, визначились усі учасники 1/8 Ліги Європи. Серед них був і донецький "Шахтар", який зумів пройти французький "Ренн".
Також стали відомі всі учасники 1/8 Ліги Конференцій. Серед них не було українського "Дніпра-1", який не зміг подолати опір АЕКу у двох матчах.