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Победа "Шахтера" и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы: кто прошел дальше

24 февраля 2023 09:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Победа Шахтера и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы
"Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Ювентус", "Унион", "Байер", "Севилья" и "Спортинг" вышли в 1/8 Лиги Европы
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" оформил путевку в 1/8 Лиги Европы, а вместе с "горняками" в следующую стадию турнира вышли еще семь команд. 

Днем 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы, напоминают Новини.LIVE

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Вечером в четверг, 24 февраля, состоялись восемь ответных поединков Лиги Европы. В следующую стадию турнира вышли донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".

Стадию 1/16 Лиги Европы пропустили команды, которые выиграли свои квартеты на групповом этапе турнира. Это английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Реал Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош". Одна из этих команд станет следующим соперником "Шахтера". 

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в 13.00. 

Лига Европы, 1/16 плей-офф, ответные матчи

"Митьюлланд" (Дания) — "Спортинг" (Португалия) 0:4 (Первый матч — 1:1)

Голы: Коатес, 21, Педру, 50, 77, Гартенманн, 85 (автогол)

"Монако" (Франция) — "Байер" (Германия) 2:3 (Первый матч — 3:2)

Голы: Бен Эддер, 19 (пенальти), Эмболо, 84 — Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58

Серия пенальти — 3:5

"Нант" (Франция) — "Ювентус" (Италия) 0:3 (Первый матч — 1:1)

Голы: Ди Мария, 5, 20 (пенальти), 78

ПСВ (Нидерланды) — "Севилья" (Испания) 2:0 (Первый матч — 0:3)

Голы: Де Йонг, 77, Соареш, 90+5

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания) 2:1 (Первый матч — 2:2)

Голы: Фред, 47, Антони, 73 — Левандовски, 18 (пенальти)

"Ренн" (Франция) — "Шахтер" (Украина) 2:1 (Первый матч — 1:2)

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 — Белосьян, 119 (автогол)

Серия пенальти — 4:5

"Рома" (Италия) — "Зальцбург" (Австрия) 2:0 (Первый матч — 0:1)

Голы: Белотти, 33, Дибала, 40

"Унион" (Германия) — "Аякс" (Нидерланды) 3:1 (Первый матч — 0:0)

Голы: Кнохе, 20, Юранович, 44, Духи, 50 — Кудус, 47 

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнением о выходе своей команды в 1/8 Лиги Европы. 

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