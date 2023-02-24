Усик и Ломаченко за год войны — как изменились украинские боксеры

Путь спортсменов от вступления в ТрО до подготовки к боям за титулы

Полномасштабное военное вторжение российских войск в Украину навсегда изменило жизни десятков миллионов людей, которое вот уже на протяжении года каждый день подвергаются серьезной опасности. Жизнь разделилась на "до" и "после". И это касается каждого украинца. Спортсмены не стали исключением.

За эти 12 месяцев все они стали другими. Десятки атлетов отправились на фронт, записавшись в ряды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в первые же дни полномасштабной войны.

На защите Родины

Так поступили и два самых известный украинских боксера последнего десятилетия. После известия о первых ракетных ударах российских войск по Украине Александр Усик и Василий Ломаченко вывезли семьи на границу, простились с близкими и присоединились к территориальной обороне своих городов — Киева и Белогород-Днестровского соответственно. Александру и Василию не пришлось принимать участие в боевых действиях, но оба они были готовы защищать свободу Украины с оружием в руках.

В те первые недели войны Усик и Ломаченко вряд ли думали о продолжении карьеры, хотя у обоих на кону были бои за новые титулы. Тогда все украинцы жили одним днем, не думая про завтра. Это уже потом, гораздо позже, усилиями ВСУ был стабилизирован фронт, боевые действия отодвинуты от Киева, Харькова и других городов. И пришло время мыслей о будущем. Каким бы ужасной не казалась новая реальность, к ней пришлось привыкнуть.

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Как настоящие патриоты своей Родины, Усик и Ломаченко остались в Украине. Позже оба боксера вернулись в профессиональный спорт. Военнослужащие убедили Александра и Василия продолжить выступления на ринге. Так спортсмены могли рассказать всему миру о события, которые происходят в Украине.

Новый триумф Усика

В конце лета-2022 Александр Усик завершил подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Спортсмены должны были встретиться на ринге еще весной, но соперник с пониманием отнесся к просьбе украинца перенести поединок.

Усик доминировал на протяжение большей части противостояния и снова победил Эй Джея по решению судей. Как и в старые-добрые времена, Саша заставил всю страну не спать до глубокой ночи, чтобы затем вскочить в едином порыве, увидев победу чемпиона.

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Усик удерживает пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. В эти дни его команда ведет переговоры с представителя Тайсона Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Бой должен состояться в конце апреля-2023.

Александр многое переосмыслил за время полномасштабной войны. Очевидно, он сделал определенные выводы. Усик стал амбассадором правительственной благотворительной платформы United24. Боксер и его частный фонд жертвуют огромные суммы на ВСУ и на восстановление разрушенного рашистами дома в Ирпене. Свое будущее спортсмен по-прежнему связывает только с Украиной.

Критика в адрес Ломаченко

Самый титулованный боксер Украины должен был противостоять Джорджу Камбососу в бою за звание чемпиона мира в легком весе. Война помешала этим планам, но в середине 2022 года Василий вернулся к активной карьере.

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Ломаченко получил возможность провести поединок против своего бывшего спарринг-партнера Джемейна Ортиса. В октябре украинец провел тяжелый бой, но добился победы. После этого двухкратный олимпийский чемпион получил возможность противостоять чемпиону мира Девину Хейни. Ломаченко не является фаворитом будущего поединки. Эксперты склоняются к выводу, что для украинца этот бой может быть последним в профессиональной карьере. Однако Василий неоднократно демонстрировал, что за счет силы духа может сотворить на ринге чудо. Матч состоится в Лас-Вегасе 20 мая 2023 года.

Что касается поведения в обычной жизни, у многих болельщиков появились новые вопросы к Василию Ломаченко. Его высказывания бывают противоречивы и часто вызывают бурю эмоций у украинцев. Однако спортсмен остается патриотом своей страны, и это, пожалуй, самое важное.