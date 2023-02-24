Усик та Ломаченко за рік війни — як змінилися українські боксери

Шлях спортсменів від вступу до ТРО до підготовки до боїв за титули

Повномасштабне військове вторгнення російських військ в Україну назавжди змінило життя десятків мільйонів людей, які ось уже протягом року щодня наражаються на серйозну небезпеку. Життя розділилося на "до" та "після". І це стосується кожного українця. Спортсмени не стали винятком.

За ці 12 місяців усі вони стали іншими. Десятки атлетів вирушили на фронт, записавшись до лав Збройних сил України та територіальної оборони у перші ж дні повномасштабної війни.

На захист Батьківщини

Так вчинили й два найвідоміші українські боксери останнього десятиліття. Після звістки про перші ракетні удари російських військ по Україні Олександр Усик та Василь Ломаченко вивезли сім'ї на кордон, попрощалися з близькими та приєдналися до територіальної оборони своїх міст — Києва та Білгород-Дністровського відповідно. Олександру та Василеві не довелося брати участь у бойових діях, але обидва вони були готові захищати свободу України зі зброєю в руках.

У ті перші тижні війни Усик та Ломаченко навряд чи думали про продовження кар'єри, хоча в обох на кону були бої за нові титули. Тоді усі українці жили одним днем, не думаючи про завтра. Це вже потім, набагато пізніше, зусиллями ЗСУ було стабілізовано фронт, бойові дії відсунуті від Києва, Харкова та інших міст. І настав час думок про майбутнє. Якою жахливою не здавалася нова реальність, до неї довелося звикнути.

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Як справжні патріоти своєї Батьківщини, Усик та Ломаченко залишилися в Україні. Пізніше обидва боксери повернулися до професійного спорту. Військовослужбовці переконали Олександра та Василя продовжити виступи на рингу. Так спортсмени могли розповісти усьому світу про події, що відбуваються в Україні.

Новий тріумф Усика

Наприкінці літа-2022 Олександр Усик завершив підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Спортсмени мали зустрітися на рингу ще навесні, але суперник з розумінням поставився до прохання українця перенести поєдинок.

Усик домінував протягом більшої частини протистояння і знову переміг Ей Джея за рішенням суддів. Як і в старі-добрі часи, Сашко змусив усю країну не спати до глибокої ночі, щоб потім схопитися в єдиному пориві, побачивши перемогу чемпіона.

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Усик утримує пояси за версіями WBA, WBO, IBO та IBF. У ці дні його команда веде переговори з представника Тайсона Ф'юрі про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Бій має відбутися наприкінці квітня-2023 року.

Олександр багато переосмислив під час повномасштабної війни. Очевидно, він зробив певні висновки. Усик став амбасадором урядової благодійної платформи United24. Боксер та його приватний фонд жертвують величезні суми на ЗСУ та на відновлення зруйнованого рашистами будинку в Ірпені. Своє майбутнє спортсмен, як і раніше, пов'язує лише з Україною.

Критика на адресу Ломаченка

Найтитулованіший боксер України мав протистояти Джорджу Камбососу у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі. Війна завадила цим планам, але у середині 2022 року Василь повернувся до активної кар'єри.

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Ломаченко отримав можливість провести поєдинок проти свого колишнього спаринг-партнера Джемейна Ортіса. У жовтні українець провів важкий бій, але здобув перемогу. Після цього дворазовий олімпійський чемпіон отримав можливість протистояти чемпіону світу Девіну Хейні. Ломаченко не є фаворитом майбутнього поєдинку. Експерти схиляються до висновку, що для українця цей бій може бути останнім у професійній кар'єрі. Однак Василь неодноразово демонстрував, що за рахунок сили духу може зробити диво на рингу. Матч відбудеться у Лас-Вегасі 20 травня 2023 року.

Щодо поведінки у звичайному житті, у багатьох уболівальників постали нові питання до Василя Ломаченка. Його висловлювання бувають суперечливими й часто викликають бурю емоцій в українців. Проте спортсмен залишається патріотом своєї країни, і це, мабуть, найважливіше.