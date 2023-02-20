Василий Ломаченко обратился к болельщикам и уехал из Украины
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вскоре после своего дня рождения вылетел в США. Именно там украинец будет готовиться к своему следующему бою.
Василий Ломаченко сразится с обладателем четырех чемпионских поясов Девином Хейни, напоминает портал Новини.LIVE.
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35-летний Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) уже 20 мая выйдет на ринг для боя с обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Уже после прилета в США украинский боксер поблагодарил поклонников за поддержку.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) улетел в США, чтобы готовиться к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни. Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая.
Что сказал Василий Ломаченко?
"Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня на протяжении моей боксерской карьеры. Вы были со мной, когда я боксировал в любительском спорте, остаетесь рядом и сейчас. Для всех нас это неимоверно важно. Пожалуйста, оставайтесь с нами и продолжайте следить", — рассказал Василий Ломаченко.
В случае победы над украинцем Девин Хейни, который остается фаворитом противостояния, планирует перейти в полусредний вес. Василий Ломаченко в любом случае останется в легком весе.
Напомним, легендарный боксер Флойд Мейвезер раскритиковал украинца Василия Ломаченко из-за возможности сразиться за титул сразу после перехода в профессиональный спорт. Непобедимый американец уверен, что такие поединки вредят боксу.