Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Промоутер Девина Хейни рассказал, когда состоится бой с Василием Ломаченко arrow

Промоутер Девина Хейни рассказал, когда состоится бой с Василием Ломаченко

31 января 2023 14:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Василий Ломаченко и Девин Хейни объявят дату и место боя на этой неделе
Соперники встретятся на ринге уже через несколько месяцев
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Известный промоутер Боб Арум посоветовал любителям бокса дождаться объявления о дате и месте проведения боя между Василием Ломаченко и Девином Хейни уже на этой неделе. 

Командам спортсменов осталось уладить последние детали контракта о противостоянии, сообщает Boxing News 24/7

Читайте также:

Время и место поединка

Президент Top Rank Боб Арум прокомментировал организацию боя между бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и действующем обладателе титула в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО).

Девин Хейни

 

"Ориентировочно поединок должен состояться в конце мая текущего года. Мы пока рассматриваем разные варианты по месту его проведения, изучая площадки, ищем подходящую", — отметил Боб Арум. 

Дальнейшие планы боксеров 

Промоутер заявил, что в случае победы Девина Хейни над украинцем, он может перейти в первый полусредний вес. Американец очень серьезно готовится к предстоящему поединку. 

"В том случае, если победу одержит Василий Ломаченко, он останется в легком дивизионе. Тогда у всех нас будет возможность увидеть его противостояние с Шакуром Стивенсоном. Это очень вероятный вариант", — заявил Боб Арум.

Напомним, Энтони Джошуа собирается триумфально вернуться в когорту лучших бойцов в супертяжелом весе. В 2023 году Эй Джей намерен провести бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. 

В то же время Александр Усик признался в том, что продолжает получать огромное количество угроз со стороны россиян. Каждый день обычные люди из российских городов шлют украинцу проклятия. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:45 Эксперты определили, чем Европа компенсирует утраченный российский газ

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

14:28 Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

14:27 "Шахтер" приобрел третьего новичка: таких футболистов в истории клуба еще не было

14:25 Штрафы до 680 грн или лишение прав: за что украинских водителей будут наказывать

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:21 Для военных изменяют условия начисления денежного довольствия: кого это касается

14:20 В Одесской области из-за дефицита электроэнергии меняют движение две электрички

14:05 Эксперты определили риски для газоснабжения Европы в 2023 году

13:55 В марте в Польше заработают новые правила въезда для украинцев: что известно

13:54 В Минцифре рассказали о планах по цифровизации военно-врачебной комиссии

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:45 Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 31 Январь 14:44

Эксперты определили, чем Европа компенсирует утраченный российский газ

None 31 Январь 14:26

Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

None 31 Январь 14:29

Франция и Австралия договорились совместно производить артиллерийские снаряды для Украины

None 31 Январь 14:14

"Шахтер" приобрел третьего новичка: таких футболистов в истории клуба еще не было

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB