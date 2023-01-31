Василий Ломаченко и Девин Хейни объявят дату и место боя на этой неделе

Промоутер Девина Хейни рассказал, когда состоится бой с Василием Ломаченко
Известный промоутер Боб Арум посоветовал любителям бокса дождаться объявления о дате и месте проведения боя между Василием Ломаченко и Девином Хейни уже на этой неделе.
Командам спортсменов осталось уладить последние детали контракта о противостоянии, сообщает Boxing News 24/7.
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Время и место поединка
Президент Top Rank Боб Арум прокомментировал организацию боя между бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и действующем обладателе титула в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО).
"Ориентировочно поединок должен состояться в конце мая текущего года. Мы пока рассматриваем разные варианты по месту его проведения, изучая площадки, ищем подходящую", — отметил Боб Арум.
Дальнейшие планы боксеров
Промоутер заявил, что в случае победы Девина Хейни над украинцем, он может перейти в первый полусредний вес. Американец очень серьезно готовится к предстоящему поединку.
"В том случае, если победу одержит Василий Ломаченко, он останется в легком дивизионе. Тогда у всех нас будет возможность увидеть его противостояние с Шакуром Стивенсоном. Это очень вероятный вариант", — заявил Боб Арум.
Напомним, Энтони Джошуа собирается триумфально вернуться в когорту лучших бойцов в супертяжелом весе. В 2023 году Эй Джей намерен провести бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
В то же время Александр Усик признался в том, что продолжает получать огромное количество угроз со стороны россиян. Каждый день обычные люди из российских городов шлют украинцу проклятия.