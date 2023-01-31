Александр Усик рассказал, что ему пишут россияне: их сложно назвать людьми
Украинский боксер Александр Усик признался в том, что продолжает получать огромное количество угроз со стороны россиян.
Каждый день обычные люди из российских городов шлют украинцу проклятия, рассказал спортсмен в интервью RFI.
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Отношения с россиянами
35-летний Александр Усик с самого начала полномасштабного военного вторжения россиян в Украину называл вещи своими именами. Спортсмен выполняет важную миссию, рассказывая всему миру о преступлениях, которые оккупанты совершают в Украине. За это россияне его ненавидят и шлют тысячи оскорбительных сообщений.
"Мое послание моему неукротимому народу: сине-желтое сердце — это сила, это победа. А вот если говорить о соседях Украины... Они настолько больны, что невозможно до них достучаться. Они массово пишут мне, что я плохой, что я невежливый, что я должен умереть. Больных людей нужно лечить, так что пусть лечатся", — объяснил Александр Усик.
Тяжелые воспоминания
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF рассказал представителям зарубежной прессе о своем отце, который воевал в советской армии и был ранен во время несения службы в Афганистане.
"У отца часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей", — заявил Александр Усик.
Напомним, Александр Усик займется восстановлением многоквартирного дома в Ирпене, который был обстрелян российскими войсками в начале 2022 года. Спортсмен объявил о начале денежного сбора на ремонт пострадавшего от российской оккупации дома.
Тем временем американский боксер в тяжелом весе Майкл Хантер поделился прогнозом на будущий поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Он уверен в том, что украинец сможет одолеть соперника.