Александр Усик восстановит дом в Ирпене, в котором россияне убили известного тренера

Чемпион мира по боксу внес большую часть суммы в рамках нового благотворительного проекта

Известный украинский спортсмен Александр Усик займется восстановлением многоквартирного дома в Ирпене, который был обстрелян российскими войсками в начале 2022 года.

Спортсмен объявил о начале денежного сбора на ремонт пострадавшего от российской оккупации дома, сообщает United24.

36-летний Александр Усик собирается восстановить дом в Ирпене, в котором российские оккупанты расстреляли его друга Алексея Джунковского. Пятиэтажное многоквартирное здание в Ирпене было повреждено во время оккупации города в начале весны 2022 года. Именно там располагался боксерский зал, в котором тренировал детей Алексей Джункивский. Он погиб 28 марта, будучи расстрелянным россиянами в своем собственном зале.

Цель Усика

Александр Усик вместе с благотворительной платформой United24 поможет вернуть дому первоначальный вид. Спортсмен уже начал сбор средств на восстановление здания. Необходимо найти 12 миллионов гривен, причем сам Усик внесет восемь миллионов гривен из требуемой суммы.

"Я случайно выбрал этот дом. Когда мы пришли посмотреть и увидели, насколько разрушен дом, я был немного удивлен. В этом доме был боксерский зал моего хорошего знакомого. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джункивский был расстрелян российскими солдатами прямо в этом зале", — объяснил Александр Усик.

Помощь родной Украине

В общей сложности чемпион мира по боксу в супертяжелом весе выбирал из 18 домов. Он принял решение после того, как узнал, что в одном из строений был расстрелян Джункивский.

"Невозможно описать ощущения, когда я вошел внутрь. Раньше здесь раздавался детский смех и пахло спортивной злобой. Сейчас здесь пахнет только тьмой. Я хочу вернуть в этот зал молодых спортсменов, хочу вернуть людям их дома. И поэтому первый взнос — восемь миллионов гривен — я делаю от себя в память об Алексее и в честь всех храбрых украинцев. Осталось собрать всего четіре миллиона, и я уверен, что мы быстро закроем эту сумму", — рассказал Александр Усик.

Напомним, американский боксер в тяжелом весе Майкл Хантер поделился прогнозом на будущий поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Он уверен в том, что украинец сможет одолеть соперника.