Усик представляет угрозу для Фьюри — бывший соперник украинца дал прогноз на бой

Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца
Американский боксер в тяжелом весе Майкл Хантер поделился прогнозом на будущий поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
Бывший соперник украинца в интервью Pro Boxing Fans рассказал, как именно Александр может сломить сопротивление грозного соперника.
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34-летний Майкл Хантер прекрасно знаком с возможностями Александра Усика на боксерском ринге. В 2017-м году украинец проводил вторую защиту титула WBO в тяжелом весе в бою против Хантера и победил американца со счетом 110-117 (трижды).
Прогноз Хантера
Хантер не сомневается в том, что Усик сумеет навязать борьбу Фьюри. По мнению американского боксера, за свою спортивную карьеру украинец научился успешно противостоять боксерам, которые превосходят его по габаритам.
"Уверен, что Усик заставит Фьюри нервничать и потеть. Александр испытает проблемы в начале матча, пока будет пытаться нанести сопернику поставленный удар. Но как только Тайсон пропустит несколько выпадов, он начнет боксировать более осторожно. И для Усика будет делом техники довести бой до победы.
Фьюри является одним из самых больших бойцов в мире. У него есть и опыт, и авторитет в ринге. Усику необходимо выдержать первые несколько раундов. Но украинец адаптируется и даже начнет доминировать. У него за плечами победная Олимпиада и триумф во многих битвах. Он найдет способ добиться успеха и на этот раз", — заявил Майкл Хантер.
Напомним, украинский боксер Сергей Богачук одержал очередную уверенную победу. Ему удалось сломить сопротивление Натаниэля Галлимора. Винничанин провел успешную защиту титула WBC Continental Americas.