Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца arrow

Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

30 января 2023 09:59
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Усик представляет угрозу для Фьюри — бывший соперник украинца дал прогноз на бой
Опыт украинского чемпиона поможет ему в сложном поединке
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Американский боксер в тяжелом весе Майкл Хантер поделился прогнозом на будущий поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Бывший соперник украинца в интервью Pro Boxing Fans рассказал, как именно Александр может сломить сопротивление грозного соперника. 

Читайте также:

34-летний Майкл Хантер прекрасно знаком с возможностями Александра Усика на боксерском ринге. В 2017-м году украинец проводил вторую защиту титула WBO в тяжелом весе в бою против Хантера и победил американца со счетом 110-117 (трижды). 

Прогноз Хантера 

Хантер не сомневается в том, что Усик сумеет навязать борьбу Фьюри. По мнению американского боксера, за свою спортивную карьеру украинец научился успешно противостоять боксерам, которые превосходят его по габаритам. 

Тайсон Фьюри

"Уверен, что Усик заставит Фьюри нервничать и потеть. Александр испытает проблемы в начале матча, пока будет пытаться нанести сопернику поставленный удар. Но как только Тайсон пропустит несколько выпадов, он начнет боксировать более осторожно. И для Усика будет делом техники довести бой до победы. 

Фьюри является одним из самых больших бойцов в мире. У него есть и опыт, и авторитет в ринге. Усику необходимо выдержать первые несколько раундов. Но украинец адаптируется и даже начнет доминировать. У него за плечами победная Олимпиада и триумф во многих битвах. Он найдет способ добиться успеха и на этот раз", — заявил Майкл Хантер. 

Напомним, украинский боксер Сергей Богачук одержал очередную уверенную победу. Ему удалось сломить сопротивление Натаниэля Галлимора. Винничанин провел успешную защиту титула WBC Continental Americas. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

09:57 Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

09:32 Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

09:31 Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

09:23 АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

09:03 Оккупанты начали вывозить в рф семьи мобилизованных во вражескую армию жителей Луганщины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:53 От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора

08:46 Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому

08:33 ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

08:29 Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области

Новина з фото

08:28 Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Актуальное по теме

None 30 Январь 09:57

Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

None 30 Январь 09:32

Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

None 30 Январь 09:31

Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

None 30 Январь 09:41

АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB