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Колишній суперник Усика розповів, чому Ф'юрі не має шансів у бою проти українця

30 січня 2023 09:59
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Усик становить загрозу для Ф'юрі — колишній суперник українця дав прогноз на бій
Досвід українського чемпіона допоможе йому у складному поєдинку
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Американський боксер у тяжкій вазі Майкл Хантер поділився прогнозом на майбутній поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Колишній суперник українця в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, як саме Олександр може зламати спротив грізного суперника.

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34-річний Майкл Хантер чудово знайомий із можливостями Олександра Усика на боксерському рингу. У 2017 році українець проводив другий захист титулу WBO у важкій вазі в бою проти Хантера і переміг американця з рахунком 110-117 (тричі).

Прогноз Хантера

Хантер не сумнівається в тому, що Усик зможе нав'язати боротьбу Ф'юрі. На думку американського боксера, за свою спортивну кар'єру українець навчився успішно протистояти боксерам, які перевершують його за габаритами.

Тайсон Ф'юрі

"Упевнений, що Усик змусить Ф'юрі нервувати та потіти. Олександр матиме проблеми на початку матчу, поки намагатиметься завдати супернику поставленого удару. Але як тільки Тайсон пропустить кілька випадів, він почне боксувати обережніше. І для Усика буде справою техніки довести бій до перемоги.

Ф'юрі є одним із найбільших бійців у світі. Він має і досвід, і авторитет у рингу. Усику необхідно витримати перші кілька раундів. Але українець адаптується та навіть почне домінувати. У нього за плечима переможна Олімпіада та тріумф у багатьох битвах. Він знайде спосіб досягти успіху і цього разу", — заявив Майкл Хантер.

Нагадаємо, український боксер Сергій Богачук здобув чергову впевнену перемогу. Йому вдалося зламати опір Натаніеля Галлімора. Вінничанин провів успішний захист титулу WBC Continental Americas.

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