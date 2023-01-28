Боксер Сергей Богачук победил Натаниэля Галлимора за шесть раундов

Спортсмен из Винницы провел успешную защиту титула

Украинский боксер Сергей Богачук одержал очередную уверенную победу. Ему удалось сломить сопротивление Натаниэля Галлимора.

Винничанин провел успешную защиту титула WBC Continental Americas, сообщает портал Новини.LIVE.

27-летний Сергей Богачук (22-1, 22 КО) стал главным героем вечера бокса в американском городе Монтебелло. Он провел бой в первом среднем весе против Натаниэля Галлимора (22-7-1, 17 КО), который завершился досрочной победой украинца.

Защита титула украинцем

Спортсмен из Ямайки с первых минут поединка обрушил на соперника шквал ударов и заставил Богачука отступать к канатам. Чемпион пробовал отвечать апперкотами, но концовка первого раунда осталась за Галлимором.

Однако уже начиная со второго раунда ямаец уступил фавориту инициативу, стараясь действовать на контратаках. Он неплохо отрабатывал в защите, наносил опасные удары по корпусу и уверенно держался.

Однако уже в третьем раунде украинец подтвердил чемпионские амбиции серией точных попаданий по сопернику. Галлимор предпринял попытку что-то изменить и даже разбил сопернику нос с помощью апперкота, но уже в шестом раунде Богачук доминировал на ринге и заставил соперника уйти в глухую оборону. Рефери остановил бой, не дожидаясь сигнала гонга. ТКО 6.

Для Сергея Богачука это была первая защита пояса, который он получил в ноябре, когда нокаутировал Аарона Коули.

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