Боксер Сергей Богачук победил Натаниэля Галлимора за шесть раундов

Украинский боксер одержал историческую победу: ему понадобилось всего шесть раундов
Украинский боксер Сергей Богачук одержал очередную уверенную победу. Ему удалось сломить сопротивление Натаниэля Галлимора.
Винничанин провел успешную защиту титула WBC Continental Americas, сообщает портал Новини.LIVE.
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27-летний Сергей Богачук (22-1, 22 КО) стал главным героем вечера бокса в американском городе Монтебелло. Он провел бой в первом среднем весе против Натаниэля Галлимора (22-7-1, 17 КО), который завершился досрочной победой украинца.
Защита титула украинцем
Спортсмен из Ямайки с первых минут поединка обрушил на соперника шквал ударов и заставил Богачука отступать к канатам. Чемпион пробовал отвечать апперкотами, но концовка первого раунда осталась за Галлимором.
Однако уже начиная со второго раунда ямаец уступил фавориту инициативу, стараясь действовать на контратаках. Он неплохо отрабатывал в защите, наносил опасные удары по корпусу и уверенно держался.
Однако уже в третьем раунде украинец подтвердил чемпионские амбиции серией точных попаданий по сопернику. Галлимор предпринял попытку что-то изменить и даже разбил сопернику нос с помощью апперкота, но уже в шестом раунде Богачук доминировал на ринге и заставил соперника уйти в глухую оборону. Рефери остановил бой, не дожидаясь сигнала гонга. ТКО 6.
Для Сергея Богачука это была первая защита пояса, который он получил в ноябре, когда нокаутировал Аарона Коули.
Напомним, бразильский представитель смешанных боевых единоборств (ММА) Фелипе Коларес нейтрализовал преступника в Рио-де-Жанейро. Спортсмен остановил вора, укравшего мобильный телефон.
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