Боксер Сергій Богачук переміг Натаніеля Галлімора за шість раундів

Український боксер здобув історичну перемогу: йому знадобилося лише шість раундів
Український боксер Сергій Богачук здобув чергову упевнену перемогу. Йому вдалося зламати опір Натаніеля Галлімора.
Вінничанин провів успішний захист титулу WBC Continental Americas, повідомляє портал Новини.LIVE.
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27-річний Сергій Богачук (22-1, 22 КО) став головним героєм вечора боксу в американському місті Монтебелло. Він провів бій у першій середній вазі проти Натаніеля Галлімора (22-7-1, 17 КО), який завершився достроковою перемогою українця.
Захист титулу українцем
Спортсмен із Ямайки з перших хвилин поєдинку обвалив на суперника шквал ударів та змусив Богачука відступати до канатів. Чемпіон намагався відповідати аперкотами, але кінцівка першого раунду залишилася за Галлімором.
Проте вже починаючи з другого раунду ямаєць поступився фаворитові ініціативою, намагаючись діяти на контратаках. Він непогано відпрацьовував у захисті, завдавав небезпечних ударів по корпусу і впевнено тримався.
Проте вже у третьому раунді українець підтвердив чемпіонські амбіції серією точних влучень із суперника. Галлімор спробував щось змінити й навіть розбив супернику ніс за допомогою аперкота, але вже в шостому раунді Богачук домінував на рингу і змусив суперника піти в глуху оборону. Рефері зупинив бій, не чекаючи на сигнал гонга. ТКО 6.
Для Сергія Богачука це був перший захист пояса, який він отримав у листопаді, коли нокаутував Аарона Коулі.
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