Боксер Сергій Богачук переміг Натаніеля Галлімора за шість раундів

Спортсмен із Вінниці провів успішний захист титулу

Український боксер Сергій Богачук здобув чергову упевнену перемогу. Йому вдалося зламати опір Натаніеля Галлімора.

Вінничанин провів успішний захист титулу WBC Continental Americas, повідомляє портал Новини.LIVE.

27-річний Сергій Богачук (22-1, 22 КО) став головним героєм вечора боксу в американському місті Монтебелло. Він провів бій у першій середній вазі проти Натаніеля Галлімора (22-7-1, 17 КО), який завершився достроковою перемогою українця.

Захист титулу українцем

Спортсмен із Ямайки з перших хвилин поєдинку обвалив на суперника шквал ударів та змусив Богачука відступати до канатів. Чемпіон намагався відповідати аперкотами, але кінцівка першого раунду залишилася за Галлімором.

Проте вже починаючи з другого раунду ямаєць поступився фаворитові ініціативою, намагаючись діяти на контратаках. Він непогано відпрацьовував у захисті, завдавав небезпечних ударів по корпусу і впевнено тримався.

Проте вже у третьому раунді українець підтвердив чемпіонські амбіції серією точних влучень із суперника. Галлімор спробував щось змінити й навіть розбив супернику ніс за допомогою аперкота, але вже в шостому раунді Богачук домінував на рингу і змусив суперника піти в глуху оборону. Рефері зупинив бій, не чекаючи на сигнал гонга. ТКО 6.

Для Сергія Богачука це був перший захист пояса, який він отримав у листопаді, коли нокаутував Аарона Коулі.

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